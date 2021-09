Després de l’obligat parèntesi de l’any passat, l’AECC-Catalunya contra el Càncer Figueres reprèn la celebració del Sopar Benèfic anual al Castell de Peralada. Així, la nova edició d’aquesta ja tradicional vetllada solidària de l’Alt Empordà tindrà lloc demà a partir de dos quarts de nou de la nit. Un dels aspectes a destacar de l’edició d’enguany és el canvi d’ubicació del sopar, que es realitzarà al nou espai del Castell de Peralada, El Mirador.

Per a celebrar aquesta vetllada, tots els assistents podran gaudir d’una degustació gastronòmica de la mà del xef del Castell de Peralada. A més, hi haurà sortejos d’importants regals cedits per patrocinadors i col·laboradors tals com una peça d’alta joiera cortesia de la Joiera Carbonell de Figueres, una aquarel·la de l’artista Maria José Alba o una estada per a dues persones a l’Hotel Sa Perafita de Cadaqués, entre altres.

Diverses autoritats i personalitats de l’Alt Empordà assistiran a aquest acte per fer costat personalment a aquesta causa. Entre els 200 assistents ja confirmats es troben representants de l’Ajuntament de Peralada, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Fundació Salut Empordà.

La col·laboració en aquesta iniciativa pot materialitzar-se de diverses formes: adquirint un tiquet senzill del sopar per un import de 85 euros en adults i 50 per a joves de 18 a 30 anys; adquirint una taula sencera (6 comensals) per un import de 510 euros; i, a més, s’ha creat una «Taula 0» per a recollir les donacions econòmiques de totes aquelles persones o institucions que, no podent assistir a l’acte, desitgin aportar.