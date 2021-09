Si vols perdre alguns quilos, pren nota del superaliment del qual et parlarem. Segurament el coneixeràs, però no sabràs exactament quins són tots els beneficis que té. És una molt bona opció per menjars o sopars i es pot bullir, fer al forn... I de mil maneres més. Per portar una alimentació saludable és imprescindible saber quins són els millors aliments i, a més, fer exercici. Els nutricionistes recomanen evitar menjar el mateix cada dia per no cansar-nos i que sigui més amè i senzill el procés de pèrdua de pes. Aprendre a cuinar i barrejar nous ingredients és ideal per realitzar deliciosos menús diaris. El superaliment del qual et parlem és el moniato.

El moniato, o moniato, el nom científic del qual és Ipomoea moniatos, és una hortalissa semblant a la patata en el nom i la forma, encara que molt diferent botànicament. Aquesta és originària del Perú i es va portar a Europa per Colón i, els navegants espanyols, la van expandir pels arxipèlags del Pacífic, sota la sobirania espanyola fins a 1898. Deliciosa, saciant, nutritiva, poc calòrica, i molt beneficiosa per l'organisme, el moniato sempre va ser considerada un cultiu tropical, però del canvi climàtic s'està derivant l'ampliació del seu cultiu, sent Espanya la primera productora europea. La seva excel·lent carn és molt digerible, rica en antioxidants, ideal per al trànsit intestinal, la vista, la pell i la hipertensió. I com tots els vegetals, una font de minerals i vitamines.