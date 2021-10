La dieta vegetariana és aquella que no inclou ni carn ni peix. No obstant això, també podem diferenciar la vegana (cap aliment de procedència animal), ovolactovegetarians (sí que consumeixen lactis i ous) i flexitarians (inclouen en la seva dieta carn i peix de manera ocasional).

Segons dades de la Unió Vegetariana Espanyola, el 2018 un milió d'espanyols es declarava vegetarià.

Aquesta xifra ha augment notablement en els últims anys, d'acord amb les dades de la consultora Lantern, que estima que gairebé 4 milions té una alimentació principalment vegetal. Això significa que, sobretot, són flexitarians: la seva dieta es basa en fruites i verdures i, ocasionalment, consumeixen carn i peix.

Aquest divendres, 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional del Vegetarianisme. Una efemèride que té lloc per quarantè tercer any consecutiu. Però, saps d'on ve la paraula vegetarianisme?

És un vocable que va néixer l'any 1842 de la mà dels fundadors de l'Associació Vegetariana Britànica. Aquesta paraula deriva de la paraula llatina vegetus, que significa sa i vivaç.

Encara que anteriorment hem assenyalat els tres tipus més comuns de dieta vegetariana, també es poden diferenciar més.

Lactovegetariana . A diferència dels ovolactovegetarians, consumeixen lactis, però no ous.

. A diferència dels ovolactovegetarians, consumeixen lactis, però no ous. Ovovegetariana . Aquest tipus d'alimentació exclou als lactis, però no als ous.

. Aquest tipus d'alimentació exclou als lactis, però no als ous. Apiovolactovegetariana . Consumeixen aliments d'origen vegetal, ous i mel.

. Consumeixen aliments d'origen vegetal, ous i mel. Apivegetariana . Es diferencien de l'anterior perquè no consumeixen ous.

. Es diferencien de l'anterior perquè no consumeixen ous. Crudívora . Prioritzen el consum de verdures crus i mai cuinats per sobre de 46,7 graus.

. Prioritzen el consum de verdures crus i mai cuinats per sobre de 46,7 graus. Crudivegana . Vegans i crudívors.

. Vegans i crudívors. Frugívors. Només consumeixen fruita.

Quins beneficis té una dieta vegetariana?

El consum de carn està en continu descens des de l'any 2012. Durant el 2018, els espanyols van consumir 2.114,78 milions de quilos. En concret, aquesta xifra suposa una baixada de 2,6% respecte a l'any anterior.

Segons experts, el consum de carn vermella, com vedella, porc, xai o cérvol, pot augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis o càncer.

L'octubre de 2015, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar un estudi que alerta que una dieta basada en aquesta mena de carn era «probablement carcinogènica per als éssers humans». El consum excessiu de carn vermella, per tant, és un factor de risc de patir càncer.

Així, aquells que mantenen una dieta vegetariana tenen menys probabilitats de patir malalties cardíaques, com, per exemple, la fruita seca, que protegeix el cor. Els llegums, cereals integrals i llavors, d'altra banda, redueixen els nivells de colesterol.

Una alimentació basada en fruites i verdures aporta un gran percentatge de fibra, vitamines i minerals, però, té algun risc per a la nostra salut evitar el consum de carn, peix, lactis o ous?

La dieta vegetariana: no exempta de riscos

Com en qualsevol tipus de dieta, com la mediterrània, ha de ser equilibrada per a garantir la suficient aportació de vitamines, minerals o fibra.

Els majors riscos són els nivells insuficients de vitamina D, d'omega-3 i vitamina B12. La deficiència d'aquest últim nutrient pot provocar anèmia, trastorns neuropsiquiàtrics i alteració de la funció cognitiva.

Obtenim la vitamina B12 d'aliments com el peix, la carn, les cloïsses o el fetge de cap de bestiar, per la qual cosa aquells que prioritzen una dieta sense aliments d'origen animal han de recórrer als suplements.

Per això, abans de recórrer a aquest suplement, és important consultar amb el nostre metge de capçalera, perquè ens recomani quina forma de vitamina B12 és millor i cada quant prendre-la. I, és que, es pot optar per suplementar-nos una vegada al dia (25-100 micrograms), 2.000 micrograms a la setmana o un de 1.000 2 vegades per setmana.

En definitiva, si optem per una dieta vegetariana, ja sigui en qualsevol dels tipus d'alimentació, ha de basar-se en productes no processats.

El consum de brioixeria, refrescos o altres plats (encara que siguin vegans) són igual de perjudicials per a la nostra salut pel sucre o els greixos saturats.