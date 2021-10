És una gran font de proteïnes, té minerals, omega 3, greixos saludables, aporta ferro i calci i a més no deixa tòxics al cos. Aquest superaliment no és un altre que el tofu. Aquesta “quallada de soja” és la millor alternativa per als qui volen reduir el seu consum de carn. A més de totes les seves propietats beneficioses per al cos no engreixa i es pot fer de moltes maneres.

Les bondats del tofu són moltes. A més de ser un bon substitut de la carn la digestió de la qual és molt més suportable, és recomanable per a les persones que tenen el colesterol alt.

Segons l'Enquesta Nacional d'Ingesta Dietètica (ENIDE, 2011), l’1,5% de la població espanyola segueix una dieta sense carn ni peix. Això representaria unes 700.000 persones ovolactovegetarianes a Espanya. El tofu és una bona alternativa per a ells.

Uns 110 grams de tofu aporten 10 grams de proteïnes, així com una bona dosi de calci i ferro. El tofu és un formatge vegetal d'origen japonès que s'aconsegueix en processar els grans de soja, que conté nivells de proteïnes, fibres vegetals, vitamines, minerals, isoflavones i lípids.

Com cuinar tofu

Aquest aliment es presta a fer-lo de moltes maneres, encara que sembli que és impossible. Es pot fer al forn, saltejat o amb alguna sopa d'inspiració asiàtica.

Una forma molt fàcil i ràpida de preparar-lo és com a salsa de soja. Només cal macerar en salsa de soja els daus de tofu durant una mitja hora i després fer-los a la planxa.

Aquí et deixem una altra recepta:

Broquetes de tofu amb verdures a la graella

Ingredients per a 2 persones: 200 g de tofu, 1 carabassó, xampinyons petits, 2 cullerades de salsa de soja, 1/2 culleradeta de suc de llimona, 1/2 culleradeta de salsa Worcestershire, all granulat, pebre negre, sal, oli d'oliva verge extra.

Com preparar-ho:

Escorre el tofu, estrenyent-lo bé contra el paper de cuina. Neteja els xampinyons i el carabassó i talla aquest últim en rodanxes. Talla el tofu en dauets quadrats no gaire fins. Ara només falta humitejar les broquetes i punxar els ingredients de manera intercalada.

Posa a escalfar la graella amb una mica d'oli d'oliva i quan estigui ben calenta cuina les broquetes per cada costat. Mentre esperes que la planxa o la graella agafi temperatura, prepara en un bol la salsa de soja amb la salsa Worcestershire, el suc de llimona, all granulat, pebre i sal al gust. Utilitza la salsa per pintar les broquetes mentre aquestes es fan i retira-les del foc quan arribin al punt desitjat.