Isabel Llano, coneguda com a Isasaweis, és experta a fer receptes fàcils i «apanyades», com ella mateixa diu. Un dels seus plats estrelles és la «empatrampa». Sembla una empanada, però no ho és. Es pot omplir de diferents opcions i soluciona qualsevol menjar o sopar. Des del seu canal d'Instagram, on acumula centenars de milers de seguidors, presenta plats que ajuden a mantenir la línia i desfer-se d'aquests quilos de més tenint en compte un fet fonamental, no passar gana. Ara, la influencer asturiana triomfa amb el seu últim llibre, 'Come genial y no hagas dieta nunca más' una recopilació d'aquells plats (més de 100 receptes) que ha anat compartint amb els seus seguidors en les xarxes socials. A més de ser una cuinera aplaudida pels seus fans, Isabel Llano ha anat compartint en els últims mesos fotos del seu espectacular canvi físic. Fins a 20 quilos i sense fer dieta, tal com assegura. Per això, Isasaweis defensa aferrissadament que es pot aconseguir desfer-se d'aquests quilos de més amb 50 anys, malgrat que per a molts sigui una missió impossible.

«Mireu la foto... Quan vaig publicar, fa temps, una foto de l'abans i el després, que aquestes fotos motiven molt... (ja us n'ensenyaré més ) molts us vau sorprendre perquè durant aquest temps junts no havíeu estat conscients del canvi... Avui, us poso aquesta perquè us vull dir que va molt més enllà encara!! Que no es tracta només d'estar més prima o perdre uns quilos, que mireu la foto perquè penso que només la cara ja ho reflecteix, veritat?», escrivia en una publicació recent. «Dia a dia he aconseguit un canvi físic, però per descomptat he aconseguit relaxar-me. Això només és el principi, em comprometo al fet que posaré tot de la meva part per ajudar-vos a tots els milions que voleu aconseguir-ho com jo», comentava en un post recent en el qual presentava el seu llibre a tots els seus seguidors. Els seus plats són coneguts per fugir del típic menjar de dieta, sabor i bons ingredients. Aquí, per exemple, et deixem una de les seves receptes més conegudes:

Ingredients per a la massa

Tres ous

140 grams d'oli (mig got)

250 grams de farina

300 ml. de llet

Mig sobre de llevat químic

Cullerada de sal

Ingredients per al farciment

En aquest cas és totalment opcional. S'hi pot posar una mica de pollastre, bacallà, carn... Per això és una recepta per a donar una volta a allò que ja tenim cuinat. Si no és el cas, una opció «infal·lible» és utilitzar per al farciment un parell de llaunes de tonyina, un parell d'ous durs i tomàquet.

Elaboració

Per començar cal posar tots els ingredients de la massa en un bol i batre'ls. Després, greixar un motlle de forn i col·locar la massa. Cal posar una mica menys de la meitat i ficar-ho al forn amb calor a dalt i a baix a uns 200 graus durant uns 5 minuts. Una vegada feta, posem per damunt el farciment per tota la base deixant les vores lliures. Després es tira per damunt la resta de la massa i es posa al forn de nou uns 20 minuts. La idea és que quedi la superfície daurada.