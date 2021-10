Almenys 1 de cada 7 adolescents d’entre 10 i 19 anys a tot el món té un problema de salut mental diagnosticat. Així ho mostren les dades de la publicació «L’Estat Mundial de la Infància» d’UNICEF, on també s’avisa que els efectes de la covid-19 sobre el benestar emocional podrien allargar-se «durant molts anys». A més, l’organització lamenta que, fins i tot, abans de la pandèmia la infància i la joventut «ja patien problemes de salut mental» sense que es fessin les inversions necessàries per solucionar-ho. D’altra banda, el document sosté que cada any gairebé 46.000 adolescents se suïciden, una de les cinc principals causes de mort per aquest grup d’edat.

L’informe també conclou que només al voltant del 2% dels pressupostos de salut dels governs es destinen a la salut mental a tot el món. «Els últims divuit mesos han sigut molt llargs per tots nosaltres, especialment pels infants. A causa dels confinaments i les restriccions de moviment relacionades amb la pandèmia, els infants han perdut un temps valuós de la seva vida lluny de la família, els amics, les aules i els indrets de lleure, que són molt importants durant la infància» va explicar ahir la directora executiva d’UNICEF, Henrietta Fore.

Així, les conseqüències de la pandèmia «tenen un gran abast», però són només la punta de l’iceberg. «Els governs estan invertint molt poc per atendre aquestes necessitats i no s’està donant suficient importància a la relació entre la salut mental i les conseqüències que es produeixen més endavant a la vida», va afegir.

L’alteració de les rutines, l’educació i l’oci, així com la preocupació de les famílies pels ingressos i la salut, fa que molts joves sentin por, ràbia i preocupació pel seu futur. Per exemple, una enquesta en línia realitzada a la Xina a principis de 2020, citada a l’informe, indicava que al voltant d’una tercera part dels enquestats afirmava sentir-se «espantat o ansiós». D’aquesta manera, el document demana als governs i als aliats del sector públic i privat que es comprometin, comuniquin i actuïn per tal de promoure la salut mental de tots els infants, adolescents i cuidadors, protegir aquells que necessiten ajuda i tenir cura dels més vulnerables.