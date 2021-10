El primer tractament d’immunoteràpia per al subtipus de càncer de pulmó més agressiu, el microcític, arriba a la sanitat pública després de 30 anys sense avenços terapèutics, només quimioteràpia. El Ministeri de Sanitat acaba d’autoritzar i finançar el tractament amb l’anticòs monoclonal atezolizumab com a teràpia de primera línia en combinació amb quimioteràpia per a pacients amb metàstasi.

En una trobada informativa, el president del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), l’oncòleg Mariano Provencio, va explicar que els assaigs clínics han demostrat tant un augment tant de la supervivència global com de la supervivència lliure de progressió de la malaltia. «Hi ha un 30% menys de risc de mortalitat a l’any», va destacar.

Fins ara, amb el tractament convencional de quimioteràpia, només el 6% dels pacients supera la mitjana de supervivència (9,5 mesos) als dos anys, percentatge que amb el nou tractament combinat s’incrementa fins al 22%.

El càncer microcític o de cèl·lules petites representa el 12% de tots els tumors de pulmó i és agressiu, de ràpid creixement i en més del 70% dels casos es detecta en fases avançades i amb metàstasi al sistema nerviós central.

El perfil de pacient és el d’un home (78% dels casos) amb més de 60 anys, fumador i amb freqüència amb altres patologies prèvies i, per tant, amb pronòstic desfavorable.

El tractament inmunoteràpic amb atezolizumab (desenvolupat per la companyia farmacèutica Roche) suposa dirigir aquest anticòs monoclonal contra la proteïna PD-L1 per tal d’estimular el sistema immune del pacient contra les cèl·lules cancerígenes.

Tolerància «molt bona»

Segons Mariano Provencio, també cap de Servei d’Oncologia de l’Hospital Puerta de Hierro de Madrid, la tolerància a la toxicitat del tractament és «molt bona i no entorpeix la qualitat de vida», i va més lligada a la quimioteràpia.

Aquest fàrmac ja s’utilitza en la pràctica clínica en el càncer de pulmó no microcític o de cèl·lules grans (el 80% dels casos) i també en tumors de bufeta.

Un total de 36 hospitals espanyols amb un centenar de pacients han participat en l’assaig clínic IMpower133 d’aquesta primera immunoteràpia per al càncer microcític que suposa un canvi d’estàndard en el tractament d’aquest tipus de tumor.