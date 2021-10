Els centres d’atenció primària (CAP) de Catalunya van deixar de diagnosticar fins a un 50% de les malalties més freqüents entre la població perquè van haver de dedicar-se a l’epidèmia de COVID-19, segons ha confirmat un estudi elaborat pel centre d’investigació Idibaps, de l’Hospital Clínic de Barcelona. La investigació, que publica la revista Annals of Family Medicine, la més important de la seva especialitat, ha analitzat la diferència en els casos detectats d’una trentena de patologies el 2020 respecte la mitjana del període 2017-2019.

Les dades analitzades corresponen als tres centres d’atenció primària de Barcelona que gestiona el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (Capsbe) i que tenen una població assignada de més de 15 anys de prop de 85.000 persones.

Les conclusions indiquen que el 2020 hi va haver una reducció dràstica de la detecció de patologies o factors de risc com la hipertensió (-40%), la hipercolesterolèmia (-36%), la diabetis (-39%), la hipertròfia benigna de pròstata (-38%), l’osteoporosi (-40%) o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (-50%).

Altres descensos de diagnòstic detectats per l’estudi són: cardiopaties isquèmiques (-48%), hipotiroïdisme (-46%), melanomes (-45%), malaltia renal crònica (-43%), tumors benignes de còlon (-42%), encara que els casos d’ansietat diagnosticats van créixer un 16%.

«Esforç extraordinari»

«L’atenció primària va fer un esforç extraordinari durant tota la pandèmia», explica Antoni Sisó-Almirall, investigador principal de l’estudi i director d’investigació del Capsbe. «Hem de tenir en compte que els centres d’atenció primària han detectat més del 80% de casos de COVID-19, a més de fer seguiment dels pacients i els seus contactes. Prioritzar la COVID-19 i la seva atenció en els centres de primària ha produït un desplaçament en l’atenció i el registre de la resta de malalties», resumeix el doctor.

L’estudi constata que hi ha algunes patologies en què no es va observar aquest descens tan significatiu, com l’ictus, l’infart o alguns càncers, i fins i tot s’ha observat un augment dels trastorns mentals, especialment de l’ansietat.

Segons Sisó, els resultats d’aquest estudi han de servir perquè «els planificadors sanitaris dirigeixin els recursos allà on en aquest moment fan més falta, que és l’atenció primària, i així reforçar un àmbit perquè estigui prou preparat no només per atendre tot el que no s’ha pogut atendre en l’últim any, sinó per atendre les futures pandèmies que ens puguin venir».

«Buscar» els pacients

Com explicava fa uns dies la directora de Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, el sistema ha d’anar a «buscar» els pacients crònics que, a causa de la pandèmia, es van quedar fora del mateix. «El que més ens preocupa i on posem tots els nostres esforços és a facilitar l’accessibilitat i la tornada dels pacients al sistema», deia Craywinckel.

La mateixa reconeixia que «hi ha un percentatge de pacients» que havien d’estar dins del circuit i que «encara no hi estan». «Tot i així, tenim molts més dels que teníem l’any 2020, ja que aquesta pèrdua de pacients del sistema va ser molt més elevada durant el 2020, sobretot durant la primera i la segona onada de la pandèmia de coronavirus. Però encara ens queda feina», admetia la també exgerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Craywinckel també incidia en la necessitat de recuperar la «longitudinalitat»: que el pacient sigui sempre atès pel mateix metge i infermera.