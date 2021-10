La dieta keto o cetogènica és una dieta molt baixa en carbohidrats que converteix el cos en una màquina de cremar greix. Moltes persones la trien perquè és perfecta per perdre pes i millorar el rendiment esportiu, encara que també pot tenir alguns efectes secundaris. En què es basa? La dieta keto consisteix a reduir el consum de carbohidrats a entre 15 i 30 grams al dia; només un 5% de la dieta diària haurien de ser carbohidrats, un 25% de proteïnes i un 70% de greixos.

Quan mengem pocs carbohidrats i quantitats moderades de proteïnes, el nostre cos produeix unes petites molècules d'energia anomenades 'cetones'. Aquestes s'utilitzen com a energia per tot el cos. En la dieta cetogènica, el nostre cos no pot agafar energia de la glucosa i insulina per la qual cosa utilitza els greixos com a principal font d'energia, produint les 'cetones'. Els nivells d'insulina es redueixen i la crema de greix augmenta dràsticament, uns elements que beneficien a aquells que volen perdre pes, però també a aquells que busquen reduir les seves ànsies de menjar o fins i tot a persones amb diabetis, ja que redueix el nivell de sucre en la sang.

Què es pot menjar en la dieta keto?

Alguns dels aliments convencionals que pots gaudir en una dieta cetogènica són mantega, oli d'oliva, peixos i mariscos, carn... També formatge, ous i verdures que creixen en la superfície de la terra com el bròcoli, pebrots, espàrrecs, alvocat, coliflor, enciam... Per aconseguir la cetosi és important mantenir el consum de carbohidrats per sota de 50 grams nets al dia. Bàsicament, s'ha de seguir una dieta estricta baixa en carbohidrats, alta en greix i no en proteïna.

Què s'hauria d'evitar?

Renunciar als aliments plens de sucre i midó és una de les característiques d'aquesta dieta. Alguns productes rics en carbohidrats són els plàtans, patates, refrescos o sucs, pa de motlle, cervesa, arròs, brioixeria i dolços...

Possibles efectes secundaris

A l'hora d'incorporar la dieta keto és possible que sorgeixin alguns efectes secundaris: cansament, maldecaps, restrenyiment, enrampades... D'una banda, el nostre cos es troba en un estat de transició davant el canvi d'alimentació. Per un altre, es perd molta aigua per l'efecte diürètic de la dieta, un factor que pot portar a la deshidratació. És important tenir-ho en compte a l'hora de prendre una decisió sobre aquesta dieta.

Tres receptes de dieta keto per a llepar-se els dits

Esmorzar: Ous Núvol

Només necessitaràs dos ous, 4 rodanxes de bacó, sal i unes gotes de suc de llimona. Separa les clares dels rovells a punt de neu. Afegeix unes gotes de llimona per muntar les clares i col·loca-les sobre la safata del forn. D'altra banda, col·loca en un plat quatre fulls de paper de cuina, el bacó i tapa'l amb quatre fulls de paper diferents. Ara, introdueix-ho en el microones durant dos minuts a tota potència i deixa que es refredi. A continuació, fica els rovells en el centre de les clares i cuina'l al forn a 200 graus durant 3 minuts. Després de treure-ho, decora-ho amb el bacó amb una miqueta de cruixent com si fos sal.

Dinar: Carn rostida i formatge cheddar

Col·loca 200 grams de carn de cap de bestiar rostit en companatge, 150 g de formatge cheddar, un alvocat partit, i 6 raves en un plat. Afegeix una ceba tendra llescada i 125 ml de maionesa. Serveix amb enciam i oli d'oliva. Bon profit!

Sopar: Pastís lleuger de tonyina

Aquesta deliciosa recepta és molt fàcil de preparar i és ideal per al sopar. Trenca quatre ous en un bol i bat-los fins que aparegui escuma. Amaneix-ho amb pebre, sal i farigola al teu gust. D'altra banda, afegeix 150 grams de tonyina en llauna esmicolada i 200 grams de crème fraiche. Bat per aconseguir que tots els ingredients es barregin bé. Pica 100 grams de ceba i afegeix-li 100 grams de formatge gruyère ratllat. Aboca la mescla en un motlle per a pastissos (col·loca un full de paper antiadherent a sota) i talla 5 tomàquets cherry per la meitat per a col·locar-los sobre la preparació. Introdueix el pastís en un forn preescalfat, a 180 graus durant uns 35 minuts... i a degustar!