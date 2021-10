N'hi ha prou amb fer una simple cerca a Internet per a descobrir les desenes d'herbolaris que ofereixen Rhodicomp, un producte comercialitzat com a complement alimentari vegetal per a combatre la disfunció erèctil.

En les últimes hores, l'Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la prohibició de la seva venda per «presència de sildenafil i tadalafil».

Segons l'agència dependent del Ministeri de Sanitat, aquests components «sí que estan indicats per a restaurar la funció erèctil deteriorada mitjançant l'augment del flux sanguini del penis per inhibició selectiva de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5), amb un «però» molt important». Perquè aquests inhibidors estan contraindicats per a moltes persones, tals com els «pacients amb infart agut de miocardi, angina inestable, angina d'esforç, insuficiència cardíaca, arrítmies incontrolades, hipotensió (tensió arterial < 90/50 mmHg)».

A més, tampoc és apte per a aquelles persones amb «hipertensió arterial no controlada, història d'accident isquèmic cerebral (ictus isquèmic), en pacients amb insuficiència hepàtica greu i amb antecedents de neuropatia òptica isquèmica anterior no arterítica o amb trastorns hereditaris degeneratius de la retina».

Quines conseqüències té sobre la nostra salut?

El consum de sildenafil i el tadalafil està associat a infarts aguts de miocardi, angines de pit, arrítmia ventricular, palpitacions, taquicàrdies, accidents cerebrovasculars i mort sobtada cardíaca. I, com recalca l'AEMPS, aquestes malalties es poden presentar en pacients amb antecedents de factors de risc cardiovascular.

També presenten «nombroses interaccions» amb altres medicaments, podent aparèixer reaccions adverses de «gravetat» en persones que habitualment prenen fàrmacs per a afeccions cardiovasculars.

Aquest producte «es presenta com a natural», ja l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris diu que ho fan «ocultant al consumidor la seva veritable composició i donant informació enganyosa sobre seguretat».

Un producte que és potencialment perillós per a pacients susceptibles de reaccions adverses, que a més poden haver recorregut enganyats a aquest complement alimentari, Rhodicomp, «convençuts que tenia ingredients pretesament naturals, a base de plantes, com a alternativa teòricament segura als medicaments de prescripció autoritzats».

La disfunció erèctil: un problema molt comú

La disfunció sexual masculina és la incapacitat per a aconseguir, i mantenir, l'erecció del penis per a mantenir relacions sexuals. I, encara que tenir problemes d'erecció de forma aïllada no suposa cap problema i no està associat a cap patologia, la disfunció erèctil a llarg termini pot provocar estrès i incidir en l'autoestima.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els problemes d'erecció afecten a gairebé la meitat de la població masculina per sobre dels 50 anys. L'Associació Espanyola d'Urologia assenyala que les causes de la disfunció erèctil es deuen, en la majoria dels casos, a causes vasculars.

L'afecten directament afeccions com la diabetis, la hipertensió, cirurgies a conseqüència de càncer de pròstata o el consum de fàrmacs, malalties psiquiàtriques o traumatismes.

Com s'ha esmentat, si la disfunció erèctil persisteix en el temps cal consultar-ho amb el metge, perquè prescrigui, per exemple, sildenafil, que es comercialitza sota el nom de Viagra.

Aquest medicament, que va rebre el vistiplau de l'Administració de Medicaments i Aliments americana (FDA, per les seves sigles en anglès) el 1998, és famós pel seu característic color blau. Està compost d'un potent inhibidor de la fosfodiesterasa tipus 5 específica del GMP cíclic, l'enzim que degrada el fosfat de guanosina cíclic, que omple el penis de sang.

La Viagra, fins a l'any 2013, era l'únic medicament a la venda per a tractar la disfunció erèctil.

No obstant això, des que va vèncer la patent de la farmacèutica Pfizer (la mateixa que comercialitza la vacuna contra el coronavirus), hi ha en el mercat nombrosos genèrics a un preu inferior: Per exemple, un comprimit a cinc euros davant dels 11 de Viagra.

Però compte, perquè la ingesta d'aquest medicament no està exempta de riscos, entre ells, el priapisme, que és un trastorn que provoca una erecció prolongada en el temps.

L'avantatge és que ho poden prendre pacients que fins i tot han tingut un problema cardiovascular, sempre que no utilitzin medicació contraindicada.

Però el més important és prendre-ho sempre sota supervisió mèdica i que sigui el doctor qui el recepti.