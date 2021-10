L'acne és una afecció en la pell molt freqüent. Com expliquen a Galderma, afecta el 85% dels adolescents, i a un 9,4% de la població mundial, aproximadament. Això causa un gran impacte en la qualitat de vida de les persones que ho pateixen, i ja no només en l'àmbit estètic, la qual cosa pot comportar un gran impacte negatiu en l'àmbit emocional, ja que pot provocar frustració, vergonya, baixa autoestima, ansietat o aïllament. També afecta per la incomoditat i el dolor que pot comportar. Generalment, els brots d'acne apareixen en el rostre, el pit i l'esquena. Es considera una de les 3 malalties de la pell més dominants en la població. I es caracteritza per ser lesions no inflamatòries, com els punts negres o els barbs, i lesions inflamatòries com les pàpules i les pústules.

Rutines per controlar l'acne

Encara que sigui una afecció que pot derivar de diferents problemes, com a desajustaments hormonals, una mala alimentació, l'estrès... les rutines facials són molt importants per a controlar l'acne.