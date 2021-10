És cert que començar a perdre quilos de més és una rutina difícil i feixuga, sobretot, per aquells que mai han estat a dieta o que amb prou feines fan exercici. Però cal fer alguna cosa, no queda més remei després dels quilos que ens hem posat a sobre menjant en excés durant les vacances d'estiu. Hi ha una sèrie d'aliments que ens ajuden a aprimar de manera sana i efectiva, igual que hi ha altres aliments que hem de desterrar de la nostra dieta per aconseguir perdre pes com més aviat millor. A més, has de tenir en compte que el fet de fer exercici és una cosa tan important com menjar bé. És el millor complement per aconseguir l'objectiu que et plantegis. No obstant això, a l'hora de començar una rutina saludable hi ha un únic aliment que has de treure de la teva alimentació per poder aconseguir resultats òptims. Saps quin pot ser?

Adéu sucre

Es tracta del sucre. Desterrant aquest producte de la teva dieta aconseguiràs perdre fins a cinc quilos en un sol mes. Quins aliments són els principals que has d'eliminar? Begudes ensucrades, brioixeria, productes industrials. Cuidar l'alimentació en els menjars més importants del dia com l'esmorzar es tradueix en resultats sorprenents a curt termini. També és molt important tenir clar que cal oblidar-se de l'alcohol. Aquest tipus de begudes són, com els refrescos, els que més engreixen, amb l'afegit que poden comportar problemes per la salut. La cervesa, encara que no ho creguis, és una de les begudes que menys engreixa i els còctels o combinats, dues de les que més.

També és fonamental allunyar-se d'aquests «plaers» per a molts com la brioixeria, les palmeres de xocolata i altres dolços que, per molt gustosos que siguin, només faran que guanyem quilos. Però no has de renunciar al dolç. No pensis en edulcorants artificials, no. Incorpora a la teva dieta més fruita natural sencera. La majoria de les fruites tenen altes concentracions de sucre, però en prendre-les senceres, no en sucs ni en almívar, el teu organisme aconsegueix metabolitzar-les de manera lenta, de tal forma que t'ajuden a no engreixar i et prenen aquestes ganes de menjar quelcom dolç.