Un estudi dut a terme a hospitals públics de Catalunya ha demostrat que subministrar dos fàrmacs, dolutegravir i lamivudina, té una eficàcia similar al tractament antiretroviral triple, no produeix resistències, no té efectes secundaris, és més barat i hi ha menys risc de toxicitat a llarg termini que les pautes triples.

L’estudi, que publica la revista The Lancet HIV, ha estat coordinat pel professor de medicina del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic i membre del grup Sida i infecció per VIH de l’Idibaps, Esteban Martínez, i els altres hospitals que han participat són el Germans Trias i Pujol, Sant Pau, Bellvitge, Vall d’Hebron i l’Arnau de Vilanova de Lleida.

La investigació ha demostrat l’eficàcia de la teràpia dual, per tractar el VIH, amb dolutegravir i lamivudina, respecte el tractament estàndard actual compost per tres fàrmacs -dolutegravir i tenofovir-emtricitabine-.

El VIH és una malaltia que afecta les cèl·lules del sistema immunitari, i les persones que s’infecten requereixen medicació antiretroviral permanent que cronifica la patologia, però no la cura. Durant el tractament hi ha risc de toxicitat o d’interaccions amb altres fàrmacs prescrits per a altres malalties, i per evitar-ho els investigadors van considerar útil el dolutegravir, que no presenta risc de generar interaccions.