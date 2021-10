L'Agència Europea de Seguretat Alimentària ha emès un informe sobre els riscos de la ingesta de diòxid de titani, una substància que, entre altres coses, s'utilitza com a colorant en aliments. Les conclusions, molt eloqüents, indiquen que aquest additiu no és segur, perquè no pot descartar-se la seva genotoxicitat, per la qual cosa no pot establir-se una ingesta diària admissible. Aquest tipus de substància sol ser molt utilitzada en galetes, xiclets o xocolata. En general, és un additiu molt comú en els productes ultra processats. Després de l'informe l'Organització de Consumidors sol·licita que s'elimini aquesta substància de la llista d'additius alimentaris autoritzats a la Unió Europea. Els additius s'utilitzen en la indústria alimentària per millorar la conservació dels aliments, facilitar la seva fabricació, millorar l'aspecte o la textura, o fins i tot el sabor dels aliments. Alguns són necessaris, imprescindibles, però altres són clarament superflus.

El diòxid de titani: un additiu molt usat

El diòxid de titani és un additiu molt comú en la indústria alimentària per les seves propietats de blanquejant. S'utilitza sobretot en llaminadures, productes de xocolata, galetes i xiclets, així com en complements alimentaris. A més sabem que està compost de micro i nanopartícules. Des de l'Organització de Consumidors fa temps que alerten sobre els riscos de diversos additius, com aquest diòxid de titani o el diòxid de silici i la plata, que s'utilitzen en aliments. La millor solució per evitar aquest tipus d'additius nocius per a la salut és consumir aliments frescos i de temporada. De triar algun ultra processat s'ha de mirar la llista d'ingredients i comprovar que la seva composició no tingui massa substàncies.