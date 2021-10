La Covid-19 és, amb molta probabilitat, una infecció estacional associada a la temperatura i humitats baixes. És a dir, és de preveure que el seu comportament acabi sent molt similar al de la grip, que té els seus pics a l’hivern i després desapareix pràcticament durant la resta de l’any.

Segons publica El Periódico de Catalunya, un estudi liderat per l’Institut de Salut Global (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa, els resultats del qual han sigut publicats a ’Nature Computational Science’. Els investigadors assenyalen també la considerable contribució de la transmissió per aerosols (és a dir, per les partícules suspeses en l’aire) i la necessitat d’adoptar mesures que promoguin la «higiene de l’aire».

Fins ara, la Covid-19 no s’ha comportat de manera estacional: en aquest últim any i mig, hi ha hagut cinc onades epidèmiques. Els experts no descarten que n’hi hagi més, si bé cada vegada els pics seran més baixos gràcies a la vacunació. El que els investigadors d’ISGlobal posen sobre la taula és que, una vegada hagin augmentat encara més les taxes d’immunització de la població general, el coronavirus es torni estacional.