La sala d’actes de l’Hospital de Figueres acollirà dimarts vinent la novena edició de la Jornada Científica de la Fundació Salut Empordà (FSE), un esdeveniment organitzat amb especial implicació de la Comissió de Recerca de l’entitat. Fins ara la jornada era biennal, però davant l’interès que va tenir l’última convocatòria, i amb la voluntat d’enfortir la dinàmica de recerca i divulgació associada, s’ha decidit celebrar-la cada any. Per primera vegada està acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, reconeixent així la qualitat dels treballs presentats a la jornada i aportant un valor afegit als participants.

L’acte servirà per difondre la producció científica de l’any 2020 en forma de pòsters, comunicacions orals i publicacions. En aquesta ocasió, comptarà amb 21 presentacions de professionals de la FSE repartides en tres taules. Aquest any té menys comunicacions orals i més publicacions que el 2020 a causa de la situació de pandèmia de la COVID-19, que no permetia fer tants esdeveniments científics.

La jornada és un esdeveniment amb l’objectiu d’oferir als professionals l’oportunitat de compartir informació sobre què estan fent en el seu camp i donar a conèixer les inquietuds relacionades amb el progrés del coneixement en el sector sanitari.