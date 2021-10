L’artrosi, una malaltia que danya les articulacions, afecta ja 7 milions de persones a Espanya, el doble que fa uns anys, un tsunami que els pacients demanen aturar amb més inversió en investigació per tractar una patologia que erròniament s’associa a la vellesa i que és més freqüent en dones.

Per abordar els últims avanços i expressar les seves reivindicacions, Barcelona va acollir recentment el V Congrés Internacional de Pacients amb Artrosi, l’únic congrés d’aquestes característiques dirigit exclusivament a pacients i que va organitzar l’Osteoarthritis Foundation International (OAFI), que té la seva seu a la capital catalana.

Segons el CEO i fundador d’OAFI, el doctor Josep Vergés, l’objectiu del congrés va ser «promoure la investigació i la sensibilització davant una malaltia que afecta cada vegada més persones». Al congrés, celebrat a l’Auditori AXA, van participar professionals del sector, que, sota el lema «Junts Plantem Cara Al Dolor», es van sumar a centenars de pacients «per crear un front unit en la lluita contra aquesta patologia».

Segons Vergés, l’artrosi és una malaltia associada erròniament a la vellesa i afecta persones grans i de mitjana edat, amb especial prevalença en esportistes i dones, que es veuen afectades per ella a qualsevol edat: un 24% de dones de més de 15 anys té artrosi.

«Amb l’arribada de la COVID-19, aquesta situació s’ha vist agreujada i suposa actualment un cost de més de 4.800 milions d’euros a l’Estat espanyol», segons el fundador d’OAFI.

Els pacients d’aquesta malaltia pateixen un retard mitjà de tres anys en el diagnòstic malgrat que un 60% pateix limitacions en la seva vida diària, i un 33% ha hagut d’agafar alguna vegada una baixa laboral per l’impediment que els suposa poder seguir amb les activitats més quotidianes. A més, un 95% dels afectats pateix comorbilitats associades com depressió, ansietat, insomni o malalties cardiovasculars.

Segons les dades de l’OAFI, en el cas de l’insomni, el pateixen entre un 30 i un 40 per cent dels pacients.

Per tot això, la fundació internacional de pacients considera que és una malaltia «infravalorada», un dels temes que es van tractar al congrés.

Posar en comú investigació

Segons van explicar els organitzadors, la primera jornada congressual va reunir representants de l’Agència Europea del Medicament (EMA), l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i de la Food and Drug Administration (FDA) dels EUA, amb editors de les principals revistes mèdiques (The Lancet o BMC Musculoesqueletal Disorders), investigadors i representants de les associacions de pacients internacionals. L’objectiu va ser posar en comú més investigació per obtenir nous tractaments. En els següents dos dies es van celebrar un total de 30 taules amb experts en l’àmbit de la medicina, la farmàcia, la política, la nutrició i l’esport.

«Els pacients volen i han d’estar ben informats sobre la seva malaltia, participant de manera directa i activa en el seu tractament. Un pacient ben informat és un pacient que evolucionarà millor, millorant la seva qualitat de vida i reduint dràsticament el cost econòmic de la malaltia», va dir Vergés. Per això, l’organització va fer que els pacients fossin els protagonistes durant aquests tres dies, «perquè són ells els que necessiten la millora de la seva qualitat de vida».

Resultats de dos estudis

Al Congrés es van presentar els resultats de dos estudis elaborats per l’OAFI: una enquesta que valora l’impacte socioeconòmic de la malaltia i posa de manifest la deficient qualitat de vida dels pacients amb artrosis i un estudi centrat en l’osteoporosi.

També es va exposar un nou model assistencial, el Model Artro 360º, que pretén millorar la ruta assistencial dels pacients i que, si s’implantés, segons l’OAFI, estalviaria uns 100 milions d’euros a Espanya.