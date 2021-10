Un dels moments claus a l'hora de perdre pes és l'esmorzar. Els nutricionistes insisteixen una vegada i una altra que en tot el relacionat amb el menjar cal fugir de vells tòpics i cal deixar enrere vells axiomes com aquell que ens diu que l'esmorzar és l'àpat més important del dia. Els nutricionistes fa temps que asseguren que això és fals. Tots els menjars són rellevants i per tant cal dur a terme una alimentació sana i natural. Però no cal enganyar-se. A l'hora de perdre pes l'esmorzar sí que és important. I ho és per una raó molt senzilla: si et sacies a primera hora arribaràs amb més energia a treballar, faràs més exercici, caminaràs més i picaràs menys a mitjan matí.

Llavors com és l'esmorzar ideal? Per a molts està sent una autèntica oportunitat per canviar de vida la nova moda que està corrent les xarxes socials i en la qual es parla de la necessitat de treure de la teva dieta els ultra processats tan promocionats per la indústria alimentària i tan perjudicials per a la salut. Has de basar la teva alimentació en productes sans i naturals, la qual cosa s'ha anomenat per la seva traducció en anglès el “real food”. I així és com ha de ser el teu esmorzar. Un menjar “real” que t'acompanyi tot el dia. Deixar de costat els dolços i la brioixeria és més que necessari si vols aprimar-te. No en va aquest tipus d'aliments et suposen una pujada molt ràpida dels nivells de sucre del teu cos que després es baixa de forma també veloç i que posen en perill la teva dieta.

En aquest sentit hi ha tres coses que pot tenir el teu esmorzar ideal: formatge fresc, fruita, lactis i pa integral. L'única cosa que sempre has de tenir en compte quan preparis un esmorzar d'aquest tipus és que hauràs de preparar-lo la nit abans per a no haver de matinar en excés. Pensar-ho i posar-ho en pràctica només et portarà cinc minuts però et permetrà portar una vida més sana i saludable i, a més, perdre pes.