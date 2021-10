El Grup de Recerca en Biologia Computacional de la UPC (BIOCOMSC) preveu un creixement "moderat" dels contagis de covid a Catalunya, però descarta que això es tradueixi en problemes als hospitals.

L'investigador Daniel López Codina assegura a l'ACN que el creixement que s'experimenta ara era "esperable" per la rebaixa de mesures en diferents sectors. De la mateixa manera, veu esperable que aquest cop no hi hagi una "onada gran" gràcies als nivells de vacunació i també a la població immunitzada per haver passat la malaltia. Això sí, la projecció del grup és de creixement moderat durant un temps per la combinació d'aixecament de mesures, la nova mutació de la variant Delta al Regne Unit i que es faci més vida social en interiors pel fred.

Sobre l'aixecament de restriccions, creu que cal ser moderat perquè créixer és fàcil però aturar-ho és més difícil. D'altra banda, indica que treure les mascaretes als interiors no és adequat encara ja que és la principal barrera de transmissió i per això demana ser pacients.

En relació a la nova variant, l'investigador avança que si es confirma que realment és més ràpida de contagiar-se que la Delta l'acabarà "escombrant" i s'imposarà. "Per tant, no és una bona notícia", conclou.

La vacunació manté el creixement moderat

López Codina compara la situació de Catalunya amb Dinamarca, ja que la situació epidemiològica és similar. Al país nòrdic, diu, hi ha un creixement moderat des de fa un temps coincidint amb el relaxament de mesures però per ara no se'ls ha escapat la situació de les mans.

En el cas català, però, els nivells de vacunació són més alts i també hi ha més població que ha passat la malaltia. Per això, no s'espera que la situació derivi en problemes als centres sanitaris. "Podem tenir una incidència més alta, el doble d'incidència, però no tindrem el doble de llits d'hospital", assegura l'investigador, que remarca que gràcies a la vacunació hi haurà menys casos de malaltia greu.

En aquesta línia, apunta que la dosi de reforç a les persones grans les protegirà si s'infecten i col·lectivament reduirà també la infecció. Amb tot, afegeix que no n'hi ha prou per al control global dels contagis, que depèn de molts factors.