“Llet, cacau, avellanes i sucre” entonava la cançó del conegut anunci de Nocilla. No obstant això, el producte estrella dels berenars dels anys 90 tenia bastants més ingredients que els que cantaven en l'espot. En l'era dels “realfooders” els aliments ultraprocessats cada vegada hi tenen menys cabuda. Per això, els qui busquen una crema de cacau com la Nocilla ja han trobat l'alternativa saludable: el seu nom és Ambrosia i no té sucre afegit.

Aquest producte, de la marca Paleobull, és el més venut a Amazon dins de la categoria de xocolates.

Ambrosia és una crema de cacau elaborada a base de dàtils, avellanes, oli d'oliva verge extra, cacau en pols natural i lecitina de gira-sol, tal com recullen en la seva etiqueta. El seu punt a favor: no té sucres afegits ni cap altre tipus d'edulcorant. Malgrat això, aquesta mescla té un sabor molt ben trobat i similar a altres cremes de cacau menys saludables.

La seva textura és més líquida per l'oli d'oliva, però s'aprecien els trossets de les avellanes. A l'etiqueta recomana remoure-ho abans de consumir. Els qui la consumeixen asseguren que es conserva “fins a un any tant dins com fora de la nevera”.

El preu d'aquest producte, el pot del qual és de 300 grams, ronda els deu euros a Amazon i els set en altres pàgines d'alimentació ecològica. D'altra banda, és un producte recomanable per als qui estiguin a dieta Sí i no. A l'ésser un producte a base de cacau i dàtils té forces calories, no obstant això, entre les opcions dolces i llamineres resulta adequada perquè no afegeix més sucre a la dieta.