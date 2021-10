La farmacèutica Moderna ha anunciat que la seva vacuna contra la covid-19 ha llançat resultats prometedors per als nens dels 6 als 12 anys, en demostrar una "resposta robusta de neutralització d'anticossos".

En un comunicat, l'empresa assenyala que la seva vacuna de 50 micrograms i de doble dosi, anomenada "KidCOVE", va ser administrada a 4.753 participants en els assajos químics, que en la seva majoria van reaccionar positivament, amb efectes secundaris lleus com a fatiga, mal de cap o dolor en el lloc de la punxada.

Tots els participants tindran seguiment del seu estat per part de Moderna durant dotze mesos des de la segona dosi per controlar el seu nivell de protecció i seguretat, la qual cosa podria suposar canvis en les dades recollides fins ara.

La companyia presentarà aquests resultats a l'Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units (FDA, agència reguladora) i a l'Agència Europea del Medicament per a la seva eventual aprovació, mentre s'obre pas a nivell mundial la idea de vacunar als nens.

A més, Moderna continua investigant per a una possible vacuna als nens més petits, d'entre 6 mesos i 6 anys, i ja ha inscrit a 5.700 participants als Estats Units i el Canadà, en un estudi que està sent elaborat en col·laboració amb l'Institut Nacional de Salut (NIH) i el Departament de Salut del Govern.

El passat 7 d'octubre, Pfizer i BioNtech van sol·licitar a la FDA l'autorització per a l'ús d'emergència de la seva vacuna contra la covid-19 en nens de 5 a 11 anys, i Pfizer va publicar la setmana passada que la seva vacuna ha demostrat efectivitat en un 90% dels casos.

L'Agència Europea del Medicament avala la tercera dosi de la vacuna de Moderna

L'Agència Europea del Medicament diu que es pot "considerar" administrar la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 de Moderna en persones majors de 18 anys. En un comunicat, el regulador europeu diu que els estudis apunten que una dosi de reforç entre sis i vuit mesos després de la segona contribueix a "augmentar els nivells d'anticossos en adults quan aquests estaven disminuint". Segons l'EMA, els efectes secundaris de la tercera dosi són "similars" als de la segona. En aquest sentit, el regulador europeu insta les autoritats públiques a decidir sobre la tercera dosi "tenint en compte la situació epidemiològica", així com les "dades limitades sobre la seguretat" de la dosi de reforç.

Fa un mes l'EMA va avalar la tercera dosi de la vacuna de Pfizer sis mesos després de l'administració de la segona en persones majors de 18 anys. Malgrat deixar la decisió sobre la dosi de reforç en mans de les diferents autoritats en el cas de la població general, l'EMA sí va recomanar la tercera dosi en el cas de persones amb el sistema immunitari debilitat.