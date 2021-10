Catalunya disposarà dels primers dos equips de prototeràpia en el sistema públic, donats per la Fundació Amancio Ortega Gaona, que serviran per tractar el càncer pediàtric. El Ministeri de Sanitat, amb el Departament de Salut de la Generalitat i el de sis comunitats autònomes més, ha signat un conveni amb la fundació Amancio Ortega Gaona per al pla d’implementació de la prototeràpia al Sistema Nacional de Salut.

El pla preveu la incorporació de deu equips de radioteràpia de protons situats a centres públics de tot Espanya i dos d’ells seran a Catalunya. Concretament, s’instal·laran al parc sanitari Pere Virgili de Barcelona, que disposa de l’espai suficient per allotjar uns equips que necessiten un mínim de 1.500 metres quadrats.

La prototeràpia és una forma de radioteràpia que s’usa en el tractament multidisciplinari en oncologia pediàtrica, així com en tumors de base del crani en els adults. El principal benefici en els petits és la reducció de la toxicitat i en l’aparició de segones neoplàsies, produïdes pels tractaments de radioteràpia convencionals.

Els resultats clínics a més són prometedors tant pel que fa a la probabilitat de curació com la millora de la qualitat de vida dels nens i nenes. En aquests moments no hi ha cap equip d’aquestes característiques a Catalunya.