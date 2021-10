La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, va anunciar al V Fòrum Quirúrgica que organitza Quirúrgica Cirurgians que estan treballant en una base de dades mèdica que el pacient podrà compartir tant amb la sanitat pública com amb la privada, encara que no va concretar cap calendari. Ho va dir en el marc la taula rodona «El paper de la medicina privada en el sistema sanitari català», en què va explicar que un expedient mèdic compartit entre la sanitat pública i la sanitat privada té «moltes dificultats legals» per la protecció de dades del pacient. Per al president de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Comb), Jaume Padrós, l’expedient mèdic compartit és una «prioritat», i va assegurar que des del Comb esperen que sigui assumible el 2022. Craywinckel va destacar la resposta «espectacular» del sector privat durant la pandèmia, que va arribar a atendre prop de 7.000 pacients derivats de la sanitat pública, dels quals 2.675 van ser hospitalitzats per COVID-19.

En aquesta línia es va expressar el director territorial del Grup Quirónsalud, Germán Barraqueta, que va reivindicar l’agilitat i la creativitat per «innovar i crear circuits diferents» sorgits de la col·laboració público-privada en la primera onada. Segons el president de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut, Lluís Monset, un de cada tres catalans té una pòlissa privada, fet pel qual va advocar per no obviar-ho i pensar en com incrementar aquesta col·laboració público-privada. La diputada del PSC Assumpta Escarp va argumentar que la derivació de pacients de la sanitat pública a la privada «no ha de ser vista com un demèrit».