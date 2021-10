Una investigació de la Universitat Edith Cowan (ECU), a Austràlia, ha demostrat que l’exercici pot ser una arma clau en la batalla dels pacients amb càncer contra la malaltia, segons han publicat els investigadors a la revista Medicine & Science in Sports & Exercise.

L’exercici fa que els músculs segreguin a la sang unes proteïnes anomenades mioquines, i els investigadors de l’Institut d’Investigació de Medicina de l’Exercici de l’ECU han descobert que aquestes mioquines poden suprimir el creixement dels tumors i fins i tot ajudar a combatre activament les cèl·lules canceroses.

En un assaig clínic, els pacients obesos amb càncer de pròstata es van sotmetre a un entrenament regular durant 12 setmanes i van donar mostres de sang abans i després del programa d’exercicis. A continuació, els investigadors van prendre les mostres i les van aplicar directament sobre cèl·lules vives de càncer de pròstata.

Nivells de mioquines

El supervisor de l’estudi, el professor Robert Newton, assenyala que els resultats ajuden a explicar perquè el càncer progressa més lentament en els pacients que fan exercici. «Els nivells de mioquines anticancerígenes dels pacients van augmentar en els tres mesos», revela.

«Quan vam agafar la seva sang abans de l’exercici i la seva sang després de l’exercici i la vam col·locar sobre cèl·lules vives de càncer de pròstata, vam veure una supressió significativa del creixement d’aquestes cèl·lules de la sang després de l’entrenament -explica-. Això és bastant substancial i indica que l’exercici crònic crea un entorn supressor del càncer al cos».

Jin-Soo Kim, candidat al doctorat i líder de la investigació, afirma que, tot i que les mioquines podien indicar a les cèl·lules canceroses que creixessin més a poc a poc -o que s’aturessin per complet-, eren incapaces de matar-les per sí mateixes. No obstant això, les mioquines poden associar-se amb altres cèl·lules de la sang per lluitar activament contra el càncer.

«Les mioquines, per elles soles, no indiquen a les cèl·lules que morin -explica Kim-. Però sí indiquen a les nostres cèl·lules immunitàries -les cèl·lules T- que ataquin i matin les cèl·lules canceroses».

Altres tractaments

Per la seva banda, el professor Newton afegeix que l’exercici també complementa altres tractaments de càncer de pròstata, com la teràpia de privació d’andrògens, que és eficaç i es prescriu habitualment, però que també pot provocar una reducció significativa de la massa magra i un augment de la massa grassa. Això pot donar lloc a una obesitat sarcopènica (ser obès amb poca massa muscular), pitjor salut i resultats del càncer.

Tots els participants en l’estudi estaven sotmesos a TDA i eren obesos, i el programa d’entrenament els va permetre mantenir la massa magra mentre perdien massa greix.

Sis mesos d’exercicis

L’estudi es va centrar en el càncer de pròstata, per ser el més freqüent entre els homes i per l’elevat nombre de morts de pacients, però el professor Newton assegura que els resultats podrien tenir una repercussió més àmplia. «Creiem que aquest mecanisme és aplicable a tots els tipus de càncer», afirma. L’ECU està portant a terme altres estudis, inclòs un assaig en el qual els pacients amb càncer de pròstata en fase avançada es sotmeten a un programa d’exercicis de sis mesos.

Tot i que els resultats encara estan pendents, el professor Newton avança que les dades preliminars són encoratjadores. «Aquests homes tenen una gran càrrega de malaltia, amplis efectes secundaris del tractament i estan molt malament, però encara poden produir medicaments contra el càncer des de dins. És important, ja que pot indicar perquè els homes, fins i tot amb càncer avançat, si són físicament actius, no sucumbeixen tan ràpidament», destaca el professor Newton.