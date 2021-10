En no poques ocasions l'ansietat i el nerviosisme són el que ens fan guanyar pes sense gairebé donar-nos compte. En aquest sentit els nutricionistes insisteixen que per perdre pes només és efectiu caure en un dèficit calòric. Però com pots aconseguir-ho? Menjant només el que necessites i movent-te més que mai. La teoria és senzilla, però has de tenir en compte també uns certs consells que t'ajudaran a portar-la a la pràctica. El primer que et portem avui i que recomanen molts nutricionistes precisament té a veure amb aquesta ansietat de la qual et parlàvem. El truc és tan senzill com beure un got d'aigua abans del dinar o del sopar. D'aquesta manera l'estómac estarà més ple i no necessitaràs atipar-te per sentir que estàs satisfet de menjar. Però no és l'única cosa que pots fer. De fet importa tant el que menges com la quantitat que ingereixes. En aquest sentit sempre és millor consumir en plats petits que et permetran que les racions siguin les adequades per al teu objectiu de perdre pes.

Per evitar aquesta ansietat que a vegades et porta a menjar en excés també és útil que aprenguis a distingir entre la fam emocional i la real. Com? És molt senzill. Si només beure aquest got d'aigua continues tenint gana llavors és que aquesta sensació és real. Si et passa per alt és que llavors només era el que coneixem com a "cuquet" i que no val la pena que mengis. A més hi ha un altre truc que has de conèixer: si menges alguna cosa a mig matí o a mitja tarda quan arriben les hores dels àpats. En aquest sentit sempre et recomanem que vagis a la teva feina o al gimnàs amb una peça de fruita com un plàtan o una poma. Això et permetrà saciar la teva gana amb un aliment ric, sa i natural que t'aporta just els nutrients que necessites. És molt útil també anotar en un paper tota la fruita que menges cada dia. Recorda que perquè tot això sigui efectiu has d'aprendre a menjar sa i real i que, a més, has de moure't més. L'Organització Mundial de la Salut recomana que, com a mínim, es facin 15.000 passos cada dia només per estar saludable. Per perdre greix i pes hauràs de fer-ne fins i tot més. Esperem que tots aquests consells et siguin d'utilitat.