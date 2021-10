Catalunya ha detectat 14 casos de delta plus entre setembre i octubre. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat a Catalunya Ràdio que d'aquests, quatre s'han detectat en les dues darreres setmanes. En general, aquesta nova variant suposa entre un 1% i un 2% de les mostres seqüenciades. "És poc i de manera força sostinguda", ha afirmat. Per això, ha afirmat que no s'està observant un increment com el que va provocar la variant delta, que ràpidament va substituir l'anterior. D'altra banda, ha afirmat que cal ser prudents i ha reconegut que la retirada de la mascareta als centres educatius "pot trigar una mica". També ha explicat que s'ha detectat un "petit" repunt de vacunació juvenil arran del passi covid en discoteques.

Sobre la mascareta, Cabezas ha recordat que existeix una norma estatal que en regula l'ús. Per això, quan el comitè científic que assessora el Govern finalitzi l'informe sobre el seu ús en centres escolars s'envairà al govern espanyol per tal que les seves argumentacions "es tinguin en compte". La secretària ha indicat que és important que en el debat no hi hagi només la visió de la transmissió del virus sinó també la repercussió que el seu ús té a nivell pedagògic i psicològic.

En tot cas, Cabezas s'ha mostrat prudent i ha demanat "no impacientar-se" ja que ha recordat l'"èxit" d'haver mantingut les escoles obertes durant tot el curs passat. L'objectiu és que l'actual sigui "el més normal possible".

"Petit" repunt de la vacunació en joves pel certificat en discoteques

D'altra banda, Salut ha notat un "petit" repunt de la vacunació entre la gent jove a partir de l'aplicació del certificat covid per entrar a les discoteques. Cabezas ha afirmat que aquesta eina està donant "bon resultat". Actualment, la vacunació arriba al 72% dels joves d'entre 20 i 29 anys, una franja on ha reconegut que encara es pot millorar.

La secretària ha asseverat que no s'arribarà al 100% de la població vacunada i l'objectiu és arribar a un mínim del 85%. Actualment ja estan vacunats el 83,2% dels majors de 12 anys.

També sobre vacunació, no ha descartat que la decisió sobre si s'han d'administrar els vaccins en menors de 12 anys arribi durant aquest curs escolar. En tot cas, ha dit que caldrà veure si té sentit que els menors es vacunin i quan.

Pel que fa a la vacuna de la grip, se n'han posat 117.000 dosis des de l'inici de la campanya, dilluns passat.

Sobre l'ús del certificat covid en altres sectors, ha explicat que han encarregat un informe també al comitè científic assessor i esperaran a rebre'l.

En termes generals, Cabezas ha dit que encara no es pot dir que la pandèmia per la covid-19 estigui estabilitzada i ha demanat esperar "una mica més", especialment tenint en compte que ara comença l'època amb més incidència dels virus respiratoris.

Més enllà de la covid, Cabezas ha valorat positivament l'anunci del govern espanyol de prohibir la publicitat dirigida als menors de 16 anys de productes no saludables.