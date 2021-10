Si portes una dieta equilibrada, però, tot i això, no aconsegueixes un abdomen pla, hi ha una sèrie d'aliments que són els culpables. No n'hi ha prou amb menjar fruites i verdures i controlar la ingesta calòrica, cal eliminar una sèrie de productes d'arrel. En primer lloc, cal evitar aquells aliments que provoquen gasos intestinals i inflor. És el cas de la llet i els succedanis, com el formatge o el iogurt, que produeixen problemes digestius a un 65% de persones. Un altre aliment que produeix inflor abdominal són les pomes. Si observes que aquesta fruita et senta malament, la solució és consumir-les rostides.

Els aliments «sense sucre» tampoc són bons aliats per aconseguir un abdomen pla. El màrqueting ha aconseguit que cataloguem tot el que es denomina «light» com saludable, però no sempre és així. Aquest tipus d'aliments (barretes, batuts, etc.) substitueixen el dèficit de sucre o greixos per edulcorants artificials que no són saludables per l'organisme. El xiclet també perjudica la teva dieta: augmenta la sensació de fam i també té sucres. A més, pot provocar gasos i, per tant, inflor abdominal. Els aliments rics en sodi tampoc són convenients perquè potencien la retenció de líquids i, per tant, produeix inflor abdominal. Entre els aliments prohibits també està l'alcohol. A més de tenir moltes calories «buides» (que no aporten energia ni nutrients), obre la gana. De bracet a l'alcohol, sobretot si parlem de begudes blanques, hi ha un altre dels aliments a eliminar de la dieta: els refrescos. Tenen molts sucres, 150 calories inútils i molts gasos. Els sucs comprats tampoc són una bona opció perquè estan fets a base de sucre i xarop de blat de moro.

Dieta

En aquesta llista d'aliments prohibits també cal incloure una sèrie de recomanacions bàsiques. Per exemple: no consumir maionesa. Conté almenys un 80% de greix. Una cullerada de maionesa té unes 100 calories. Per reduir abdomen també és necessari deixar de costat el menjar ràpid de manera radical. Les hamburgueses, patates i pizzes precuinades són una barreja de sucre, greix i químics. Aquesta combinació provoca obesitat. Els aliments fregits també han de ser eliminats de la dieta: funcionen com una esponja i absorbeixen els greixos saturats. A més, l'organisme triga molt més a digerir-los. Si l'objectiu és aprimar res de patates fregides o croquetes.