L'últim recurs per una mare de la localitat de Vall d'Uixó era denunciar públicament el seu cas, però s'ha vist abocada a fer-ho davant la falta d'urgència amb la qual l'Administració està tractant el problema del seu fill, un nen de 13 anys addicte a la marihuana i amb problemes de conducta i amb l'alcohol «que necessita una ajuda urgent que no li estan donant». La situació és dramàtica, d'acord amb el relat que fa aquesta dona desesperada que ja no sap on acudir per frenar la caiguda en picat del seu fill, tal com explica a Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i que es pot llegir aquí.