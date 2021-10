L'hospital Trueta de Girona ha fet més de 100 trombectomies a pacients que han patit un ictus isquèmic agut en l'últim. En tots els casos, els pacients van partir una oclusió arterial de gran vas per un trombe i van rebre tractaments de teràpia endovascular. D'aquests, en el 90% s'ha aconseguit una recanalització arterial cerebral i s'ha pogut extreure el trombe que ocloïa el vas. De fet, el Trueta és un dels centres catalans amb major nombre de pacients que han rebut teràpia recanalitzadora, per via endovenosa o per trombectomia mecànica. Una xifra que suma més de 2.000 pacients tractats en els últims 15 anys.

A principis de mes, els serveis Neurologia, Radiologia, Anestesiologia i Infermeria especialitzada de l'hospital van ampliar a 24 hores al dia, tot l'any, la neuroradiologia intervencionista per fer aquest tipus de tractaments. Un procediment que consisteix en la introducció d'un catèter en una artèria del pacient per arribar fins al coàgul que l'obstrueix –i que ha produït l'ictus– i poder-lo extreure i que ha demostrat ser la tècnica més eficaç en el tractament de l'infart cerebral.

A més, s'ha ampliat la telemedicina, que permet interactuar als professionals de la Unitat d'Ictus del Trueta amb els dels hospitals comarcals, facilitant l'inici del tractament en pacients que arriben als hospitals de Figueres, Palamós, Olot i Campdevànol amb Codi Ictus, un dispositiu d'emergència que s'activa més de 600 cops l'any de mitjana.

Aquest divendres precisament se celebra el Dia Mundial de l'Ictus. Es calcula que una de cada sis persones patirà un episodi d'ictus al llarg de la seva vida. Cada any, 1.700 gironins pateixen un infart cerebral, i només el 50 % arriben a l'hospital dins les primeres sis hores des de l'inici de l'afectació. Entre els símptomes d'alarma, hi ha la pèrdua de força o de sensibilitat de manera sobtada a la cara, un braç i/o una cama d’un costat del cos; la pèrdua sobtada de visió d’un ull; la dificultat per parlar o entendre, i un intens i sobtat mal de cap.

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la malaltia cerebrovascular representa la segona causa de mort i la primera d'invalidesa en els adults dels països occidentals. A l’Estat espanyol és la primera causa de mortalitat entre les dones i representa el principal motiu d’incapacitat, ja que la majoria de pacients pateix seqüeles que, en el 40 % dels casos, els inhabiliten per fer les seves activitats quotidianes.

El Trueta és el centre de referència pel que fa al tractament de l'ictus a la Regió Sanitària Girona. El Servei de Neurologia atén més de 1.300 ictus cada any, dels quals necessiten ingressar a la Unitat d’Ictus més de 700 pacients. Un 70% d’aquests pacients són autònoms al cap de tres mesos.