Per perdre pes no només és important que facis exercici i cuidis la teva alimentació. Hi ha una altra sèrie d'aspectes de la teva vida que has de tenir en compte si de veritat vols canviar d'hàbits. I un d'ells és dormir. Normalment li prestem poca atenció al descans nocturn. Estem massa ocupats amb la feina, la família i els amics per preocupar-nos per quantes hores dormim cada dia. Però aquesta realitat ha de canviar. Els metges i els nutricionistes insisteixen que per garantir que el nostre cervell i el nostre cos funcionen correctament hem de dormir durant, com a mínim, set hores al dia. És igual d'on treguis el temps però has de donar-li al descans nocturn la importància que es mereix. Si no estàs descansat no podràs afrontar els reptes del dia a dia. I aquí està la primera clau de per què dormir aprima.

Si no dorms i descanses les hores que necessites cada dia (entre set i vuit hores per a un adult mitjà), no podràs fer exercici i el teu cos, a més, necessitarà una “energia extra” que només aconseguirà si abuses de les calories i dels ultraprocessats: els aliments més nocius tant per a la teva salut com per al teu objectiu de perdre pes. Si estàs cansat ni vas al gimnàs ni surts a córrer ni tan sols camines els passos que has de fer cada dia per a estar saludable. A més la falta de son pot alterar el teu caràcter i fins i tot afectar en la teva relació amb els altres.

La son i l'exercici

De fet, la relació entre la son i l'exercici és, per dir-ho així, el “peix que es mossega la cua”. Si fas exercici (una hora al dia caminant, corrent, nedant o fent qualsevol altre esport), afrontaràs el dia amb més energia i al final de la jornada podràs dormir i descansar millor. Però encara hi ha més. Per descansar i dormir bé també has de prendre l'alimentació justa i necessària. La més sana. Els menjars ultracalòrics faran que el teu cos estigui, per dir-ho així, “hiperexcitat” i t'impediran descansar amb profunditat.

“Quan et preguntes si engreixa menys el pa blanc o l'integral és només un detall si es compara amb la importància que té dormir per perdre pes”, explica en un dels seus últims posts a Instagram el nutricionista Miquel Gironès. L'afirmació es basa en un estudi científic que fa anys va demostrar que perdien el doble de grassa les persones que descansaven més de set hores comparades amb les que dormien menys de cinc hores al dia. Però és que a més els pacients sotmesos a l'estudi que millor descansaven eren, a més, els que menys massa muscular perdien. I és que, a mesura que es van complint anys, el pes no el determina tant el greix com el múscul. És a dir, si vols aprimar quan ja has passat la barrera dels 40 anys (per exemple) en el que hauries de centrar-te és a guanyar massa muscular i no tant a fer exercicis aeròbics com córrer o caminar amb bicicleta que el que et faran és perdre grassa.