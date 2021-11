La tercera dosi de record que es posarà als majors de 70 i als vacunats amb el sèrum monodosis de Janssen serà de 0,25 ml en el cas de Moderna, és a dir, la meitat de la dosi habitual i de 0,3 ml si és Pfizer, la mateixa quantitat que es va usar des d'un principi.

Així consta en l'Actualització 9 modificada de l'Estratègia de Vacunació enfront de la covid-19, que incorpora els últims acords de la Comissió de Salut Pública per a administrar una dosi de record amb vacunes ARN missatger (Pfizer o Moderna) a majors de 70, ancians institucionalitzats i immunodeprimits, i als vacunats amb Janssen.

D'aquesta manera, Sanitat fa seva la recomanació de l'Agència Europea del Medicament (EMA) que ja es va mostrar favorable al fet que la dosi de record amb Moderna fos la meitat de l'administrada fins ara, tal com va recomanar la mateixa companyia farmacèutica.

La modificació també informa que aquelles persones de 70 i més anys que ja hagin rebut una dosi de record de Moderna de 0,5 ml "es consideren ben vacunades" i "no és necessari realitzar una vigilància especial".

L'actualització deixa clar que a causa de la situació epidemiològica actual, i a les variants predominants, "no es recomana la utilització de la vacuna de Janssen per a primovacunació" (pauta vacunal necessària per a considerar a una persona immunitzada).

A més, assenyala que es podrà utilitzar qualsevol vacuna d'ARN missatger (Pfizer o Moderna) per a administrar la dosi de record "independentment de la vacuna utilitzada en la primovacunació".

I no serà necessari recomanar el període d'espera de 15 minuts després de l'administració de la dosi de record, tret que la persona tingui antecedents de reacció al·lèrgica prèvia.

Tampoc serà necessari guardar cap interval temporal entre l'administració de vacunes covid-19 i altres vacunes.

Així mateix, es recomana la vacunació d'embarassades perquè arribin "completament vacunades" al període de màxim risc de complicacions en cas d'infecció per covid-19 (finals de segon trimestre i tercer trimestre d'embaràs).

També s'aconsella a dones en període de lactància i en aquelles que desitgin quedar-se embarassades.

En el cas de persones que han rebut una dosi fora de la Unió Europea i sol·liciten la vacuna per a completar la pauta, es farà una valoració individual.

Si la primera dosi és d'una vacuna autoritzada per la UE i disponible a Espanya, es considerarà aquesta dosi com a vàlida i s'administrarà una d'ARN missatger i si la primera dosi és d'una vacuna no autoritzada a la UE i no disponible a Espanya, es procedirà de la mateixa manera.

En cas de no aportar-se documentació suficient que permeti concloure que s'ha rebut vacunació prèvia, s'oferirà la pauta completa.

I en els centres de vacunació internacional, la mateixa es realitzarà independentment de la mena de viatge a realitzar o les dades d'incidència de la covid al país de destinació.