El Comitè Científic Assessor de la covid-19 es mostra partidari que els alumnes puguin treure's la mascareta quan són en espais exteriors, com el pati, segons ha pogut saber l'ACN. Així ho conclou el grup d'assessors tècnics independents, que ha elaborat un informe per encàrrec del Departament. Ara, Salut enviarà l'informe a la Comissió Delegada del Govern per a la seva valoració. A més, segons ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, l'informe es trametrà també al govern espanyol, ja que la norma que regula l'ús de la mascareta en escoles és una norma estatal. El comitè científic actua com a òrgan d'assessorament tècnic i pot emetre recomanacions i propostes per abordar problemàtiques plantejades per la pandèmia.

Els darrers dies, Cabezas ja va explicar que Salut era a l'espera de l'informe encarregat al comitè científic sobre l'ús de la mascareta en centres escolars i va assenyalar que es remetria a l'executiu espanyol perquè tingués les argumentacions en compte. El mateix conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va avançar fa pocs dies que la retirada de la mascareta als patis i a escoles és «una prioritat» perquè és un «tema docent i pedagògic».