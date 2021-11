Un equip internacional de científics ha demostrat que a l’hipocamp del cervell humà hi ha cèl·lules mare que permeten generar neurones durant tota la vida mitjançant un procés anomenat neurogènesi adulta, cosa que se sabia del cervell d’alguns animals com els rosegadors, però que mai no s’havia demostrat en humans adults. La investigació l’ha liderat María Llorens-Martín, investigadora del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CBMSO), centre mixt del CSIC i la Universitat Autònoma de Madrid, i s’ha publicat recentment a la revista Science.

A més, el treball de l’equip internacional ha revelat que les malalties neurodegeneratives ataquen específicament aquestes cèl·lules mare de l’hipocamp, impedint la regeneració de noves neurones sanes.

Estratègies terapèutiques

Aquestes troballes «podrien ser útils per desenvolupar estratègies terapèutiques per prevenir o alentir alguns dels símptomes que acompanyen aquestes malalties», va destacar Llorens-Martín en la roda de premsa en què va presentar els resultats de l’important estudi. La investigació es va fer amb 48 mostres de cervell proporcionades pel Banc de Cervells de la Fundació CIEN: 15 pertanyien a persones neurològicament sanes (anomenades grup control) i 33 a altres amb diferents malalties com esclerosi lateral amiotròfica (ELA), malaltia de Huntington, párkinson, demència amb cossos de Lewy i demència frontotemporal. Les mostres procedien de subjectes d’entre 43 i 89 anys; 16 dones i 32 homes.

A totes hi havia cèl·lules mare (fins i tot en els pacients amb algunes d’aquestes malalties neurodegeneratives els nivells de cèl·lules mare estaven augmentats), «la qual cosa confirma que el procés de neurogènesi adulta continua al cervell humà almenys fins als 90 anys», va destacar la investigadora.

La neurogènesi és un procés clau per a la generació, adquisició i emmagatzematge de noves memòries al cervell. És un procés molt complex que es dóna en diferents etapes en què les cèl·lules mare es divideixen i creen «filles» que proliferen activament i van madurant fins a donar lloc a una neurona sana.

Al llarg del procés, les neurones anomenades «immadures» passen per diferents estats de maduració. La seva existència era coneguda, però fins ara els científics no havien aconseguit identificar la font, l’origen d’aquestes noves neurones. La segona troballa de l’estudi fa referència al nínxol neurogènic hipocampal, l’àrea que «crea l’entorn ideal perquè les noves neurones puguin madurar i sobreviure i que està format per cèl·lules glials i vasos sanguinis», va explicar la investigadora.

Afectacions a la neurogènesi

La tercera troballa de l’estudi està relacionada amb l’efecte que tenen algunes malalties neurodegeneratives en el procés de neurogènesi adulta en humans. Investigacions prèvies d’aquest grup havien demostrat que els pacients amb alzheimer tenien menys neurones immadures, «una cosa esperable atès que l’hipocamp era una de les àrees principals alterades per aquesta malaltia».

Amb la mostra de 33 pacients amb diferents malalties, el grup va revelar, per primera vegada, que el procés de neurogènesi està «greument danyat» en pacients amb malalties que, en principi, no fan malbé, de manera directa, l’hipocamp. «De fet hem trobat que cadascuna d’aquestes malalties deixa una signatura cel·lular específica en el procés de neurogènesi adulta, cosa que significa que hi ha poblacions cel·lulars més susceptibles al dany causat per unes patologies que altres», detalla.

L’estudi ha demostrat que en pacients amb ELA, párkinson o huntington hi ha un augment del nombre de neurones immadures i de cèl·lules mare, «però això no significa que hi hagi una taxa de neurogènesi més gran. L’estudi, de fet, revela que en aquests pacients hi ha més mort cel·lular i menys activitat de les cèl·lules mare», aclareix.