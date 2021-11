El codi ictus pediàtric, un protocol d’emergència impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat que es va posar en marxa al febrer del 2020, ha servit per atendre 101 menors, amb una edat mitjana de 10 anys.

L’ictus també afecta els petits, encara que en menor mesura que als adults: cada any, es produeixen entre 50 i 60 casos pediàtrics a tot Catalunya, mentre que en adults hi ha una vintena de mitjana cada dia. No obstant això, l’ictus en nens és molt difícil de diagnosticar, ja que comporta una simptomatologia d’alarma molt diferent a la de les persones adultes. Els principals símptomes poden ser el dèficit neurològic, l’alteració de la parla o el llenguatge, o l’alteració del nivell de consciència.

A l’edat infantil és freqüent també la presència d’altres símptomes generals, com vòmits, mal de cap, vertigen o alteració de la conducta, que poden anar acompanyats de febre o nàusees.

Al febrer de l’any passat, el Departament de Salut va engegar el codi ictus pediàtric, que des de llavors ha tractat 101 nens i nenes (76 el 2020 i 25 durant el primer semestre del 2021), amb una edat mitjana de 10 anys.

El codi ictus pediàtric està coordinat pel Pla Director de Malalties Vasculars Cerebrals del Departament de Salut i compta ja amb 11 hospitals de tot Catalunya que estan especialitzats en pediatria.

És necessari destacar que aproximadament el 50% de les activacions no acaben sent un ictus, ja que hi ha malalties en les quals la simptomatologia pot confondre’s, com és el cas de l’epilèpsia, més freqüent en nens que en adults.