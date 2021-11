Les autoritats sanitàries del Regne Unit han aprovat l'ús de la primera pastilla antiviral contra la covid-19, el molnupiravir, que podrà usar-se en pacients que han donat positiu en un test i que presenten almenys un factor de risc per a desenvolupar una malaltia greu.

L'Agència Reguladora de Medicaments (MHRA, per les seves sigles en anglès) ha considerat en un comunicat que el medicament és "segur i efectiu per a reduir el risc d'ingrés hospitalari i mort en persones amb una covid de suau a moderat que pateixen un risc extra".

El ministre britànic de Sanitat, Sayid Javid, ha destacat en una intervenció a les xarxes socials que es tracta d'un "dia històric" per al Regne Unit, en convertir-se en "el primer país en el món que aprova un antiviral per la covid que es pot emportar a casa".

Aquest fàrmac està recomanat, per exemple, per a persones obeses, majors de 60 anys i pacients amb diabetis o amb problemes cardíacs.

La MHRA va indicar que el medicament hauria de ser subministrat immediatament després de donar positiu per covid o durant els primers cinc dies de la confirmació de la infecció. La recomanació dels reguladors és que la pastilla, desenvolupada al principi per tractar la grip, sigui presa per aquestes persones vulnerables dues vegades al dia.

Molnupiravir ha estat desenvolupada per les companyies farmacèutiques estatunidenques Merck i Ridgeback Biotherapeutic, i es tracta del primer medicament per al tractament de la covid que pot ser pres en forma de pastilla en comptes d'una injecció. El fàrmac ataca un enzim que el virus utilitza per a fer còpies de si mateix, per la qual cosa es preveu la seva multiplicació i manté la càrrega viral a nivells baixos a l'organisme, amb el que redueix la gravetat de la malaltia.

La consellera delegada del regulador britànic, June Raine, va qualificar el medicament de "una altra teràpia per a la nostra armadura contra la covid-19", i va agregar que la seva aprovació és important perquè pot ser pres fora de l'entorn hospitalari.