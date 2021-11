Les torrades no tenen per què ser de pa. La vida canvia i els hàbits alimentaris són cada vegada més saludables. Són moltes les persones que volen rebaixar el consum d'hidrats de carboni en la seva dieta i aposta per menús protagonitzats per fruites i verdures. Si pertanys a aquest grup, la recepta de pa de bimi és per a tu.

A l'hora de triar un bon pa torrat la clau està a mirar els ingredients. Aquest tipus de productes comprats solen tenir, com molts altres articles, un alt contingut en sucres. Una altra opció per a menjar una torrada saludable és fer el pa a casa. Farina, sal, aigua i llevat és l'única cosa necessària per a cuinar un pa casolà i saludable. No obstant això, no deixa de ser pa.

La recepta d'avui per a fer torrades va un pas més enllà perquè té diversos ingredients que converteixen aquest plat en una font de nutrients i energia perfecta per a començar el dia.

Ingredients

Bimi (o bròquil) 2 ous 80 grams de farina (pot ser integral, d'arròs, d'ametlles, de civada...) Una cullerada d'orenga i farigola Ratlladura de mitja llimona Sal i pebre

Fer aquest pa torrat no és gens complicat. El primer és picar el bimi o el bròquil perquè imita a una farina de color verd. Una vegada fet es posa un bol i es barreja amb la farina. Fes un lloc en el mitjà del bol i trenca els ous i bat-los aquí mateix. Una vegada que tot estigui barrejat s'afegeixen les espècies, la sal i la ratlladura de llimona.

És moment de passar al forn. Sobre un paper vegetal greixat amb oli d'oliva es col·loca amb una espàtula tota la massa. No ha de quedar amb molt de gruix. Aquesta placa s'enforna durant 25 minuts a uns 200 graus.

Després de deixar-la deposar, és moment de donar-li forma de llesques tallant cada porció amb un ganivet.

Aquest pa és perfecte per a esmorzar, però també val com a pa de sandvitx per a berenar o sopar.

Beneficis del bimi

El bimi és una fusió entre el bròquil, els espàrrecs bladers i la col xinesa. És interessant a nivell nutricional? Això és el que diuen els experts.

El bimi té un sabor suau amb un lleuger toc dolç i és de color verd brillant. Resulta molt versàtil a l'hora de cuinar-ho. Aquesta planta anomenada bimi a Espanya, es coneix a Europa amb el nom de broccolini. Al Japó es coneix aquesta planta com asparation. En l'actualitat, s'estan desenvolupant nous híbrids a partir de les mateixes plantes, el bròquil i la col xinesa, buscant noves varietats. Segons diversos estudis, és un aliment molt interessant i amb molts nutrients. De fet, suma les bondats del bròquil amb les de la col.