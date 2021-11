Els fruits secs són una font important de bons greixos. El seu consum està recomanat a qualsevol dieta per guanyar energia sense aportar calories innecessàries que puguin perjudicar una dieta d'aprimament. Però els seus beneficis no acaben aquí, consumir avellanes, nous i ametlles també millora la potència sexual. En concret, cal consumir 60 grams de fruits secs al dia per millorar la salut sexual, segons els investigadors del CiberOBN (una branca de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat de Rovira i Virgili). Han dut a terme un estudi que ha constatat que el consum regular de fruits secs millora la qualitat del semen.

La recerca s'ha dut a terme en un grup de 83 individus que es van dividir en dos grups: un que portava la seva dieta habitual i un altre al qual se li van incloure 60 grams diaris d'una barreja de nous, avellanes i ametlles. Els resultats van concloure que el segon grup va millorar el seu desig sexual i funció orgàsmica. De totes maneres, també van indicar la necessitat de continuar duent a terme estudis per confirmar els resultats i aclarir els mecanismes implicats en els beneficis.