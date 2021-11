La cúrcuma és un superaliment de moda. S'ha revelat com una planta prodigiosa i un bàlsam general per a la salut. Se li atribueixen virtuts antiinflamatòries, antioxidants, colerètiques, digestives, hepatoprotectors, desintoxicants, antiulceroses, cardioprotectores i fins a antitumorals. No hi ha qui en doni més. El fetge, el cor, els sistemes digestiu i immunitari i la pell, són els grans beneficiats per la cúrcuma, que proporciona color al menjar i potència el seu sabor.

Amb ella es prepara la denominada llet daurada, una de les infusions de moda que té múltiples beneficis. A més d'ajudar a aprimar, té efectes antiinflamatoris, protegeix el cor, evita les flatulències. Els ingredients són: Llet o llet vegetal 500 ml, Cúrcuma 5 g, Canyella en brut 1, Claus d'olor, 2 Cardamom verd, 1 Gingebre fresc, al gust Pebre negre 2 grans, Opcional: canyella molta i mel.

Prendre infusions està de moda. Les seves propietats beneficioses per al nostre organisme són tan àmplies com variada és l'oferta de la qual disposem. Molts les prenen per pur plaer. Uns altres, la majoria, busquen un objectiu. Les infusions per a aprimar són les més demandades. N'hi ha moltes, moltíssimes. No obstant això, n'hem recopilat cinc d'elles. Cadascuna té les seves pròpies característiques: sabor, olor, propietats, manera de preparar-la i de prendre-la. Però totes comparteixen la finalitat amb la qual són consumides: aprimar. Apunta't a la moda de les plantes per perdre pes i llueix una figura envejable en pocs mesos.

Te verd

El te verd és una de les infusions més conegudes. Hauria d'incloure's en qualsevol dieta que es vulgui ser variada i sana, ja que no només serveix per a aprimar. No obstant això, gràcies al seu contingut en catequines, ajuda a accelerar el metabolisme i fa que cremem més greix. A més, també té un efecte saciant. Per aquestes raons pot consumir-se tant abans com després dels menjars. Abans ens ajudarà a sentir-nos més plens i menjarem menys. Després ajudarà a la digestió i en la crema de calories. Pots consumir diverses tasses al dia sense problema

Cua de cavall

La cua de cavall és una altra de les infusions més recomanades per perdre pes sobretot pels seus efectes diürètics. Un te d'aquesta planta t'ajudarà a anar al bany amb molta més freqüència. També és molt eficaç per a combatre la flaccidesa i els danys produïts per la pèrdua de pes. La forma més recomanable de preparar-la és posant 10 grams de cua de cavall per cada litre d'aigua. Es poden prendre fins a 3 tasses al dia.

Fucus

Ara arriba el torn d'una alga: el fucus. És molt rica en iode, oligoelements, sals minerals i vitamines C i del grup B. El seu consum augmenta el metabolisme basal i per tant el consum d'energia, la qual cosa la converteix en un potent crema greix. També és un aliment saciant, així que el seu consum abans dels menjars augmentarà la sensació de sacietat i disminuirà el nombre de calories que consumim a continuació. Fer aquesta infusió et portarà més temps a causa de les característiques de l'alga. Has de deixar que bulli uns 15 minuts i a continuació esperar que reposi. Pren 3 tasses al dia, una d'elles en dejú.

Bardana

La bardana és una planta abans de res saciant. Aquesta característica és causada pel seu alt contingut en inulina. És ideal per a combinar amb la dent de lleó. També és digestiva i diürètica. Pots prendre fins a 3 tasses al dia.