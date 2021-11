La Universitat de Girona (UdG) coordina un projecte internacional per crear una eina de detecció precoç del melanoma. Es tracta del projecte 'iToBoS', dirigit pel catedràtic de visió per computador Rafael García i finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. La proposta desenvoluparà un escàner corporal que farà una avaluació integral dels pacients i permetrà diagnosticar diferents tipus de càncer de pell de manera precoç i personalitzada. Ho farà a través d'un sistema d'intel·ligència artificial capaç d'integrar informació procedent de diferents fonts: des d'imatges de la superfície cutània del pacient, les seves dades demogràfiques i registres mèdics fins a la informació genòmica a través d'una mostra de saliva.

A més, la recerca permetrà desenvolupar un sistema d'intel·ligència artificial per assistir els professionals de la salut en la realització d'un diagnòstic integral del càncer de pell personalitzat per a cada pacient. S'espera que aquest avenç contribueixi a millorar les taxes de detecció i a generar diagnòstics altament individualitzats. L'eina es basa en les tendències més recents en intel·ligència artificial per combinar dades ja disponibles i obtingudes amb tecnologies existents actualment (imatges dermatoscòpiques) amb informació adquirida a partir de l'innovador escàner d'iToBoS. A més, els algoritmes integraran dades addicionals del pacient –historial mèdic, genòmica, edat o sexe– per tal de fer una avaluació de les pigues, tenint en compte les característiques de cada persona. D'altra banda, amb les exploracions successives sistemàtiques d'un pacient, el sistema també podrà detectar els canvis que es produeixen en les pigues dels pacients, integrant aquesta informació en el sistema d'intel·ligència artificial que es desenvoluparà. En definitiva, el projecte busca permetre calcular de manera holística el risc de cada pacient, diagnosticant abans i amb més precisió les malalties de la pell. D'aquesta manera, a més, es podrà incrementar l'efectivitat i l'eficiència en la presa de decisions clíniques personalitzades.

La Universitat de Girona lidera el consorci internacional de dinou organitzacions que formen part del projecte. S'hi troben cinc centres de recerca de destacat nivell científic i acadèmic (Leibniz Universität Hannover – Alemanya; MTA SZTAKI Hungarian Academy of Sciences – Hongria; Fraunhofer HHI – Alemanya; i National Technical University of Athens – Grècia), quatre empreses multinacionals (Bosch – Espanya, IBM – Israel , Barco – Bèlgica i RICOH – Espanya), sis pimes (OptoTune – Suïssa, Coronis Computing – Espanya, Trilateral Research – Irlanda, V7 – Regne Unit, Isahit – França i Torus Actions – França), tres hospitals (el Clínic de Barcelona, Università degli Studi di Trieste – Itàlia i The University of Queensland – Austràlia) i l'associació de pacients Melanoma Patient Network Europe, amb seu a Suècia. El projecte compta amb un pressupost de 12 milions d'euros i finalitzarà el 2025.

El càncer de pell és la neoplàsia maligna humana més comuna i la seva incidència ha augmentat en els darrers deu anys. Dels diferents tipus de càncer de pell, el melanoma constitueix la primera causa de mort. Segons les estadístiques més recents, el melanoma cutani és el sisè tipus de càncer més comú a Europa, amb més de 144.000 casos nous diagnosticats l'any 2018. Tot i això, es pot curar si es tracta durant l'etapa inicial. De fet, més del 90% dels pacients amb melanoma segueixen vius després de cinc anys, si se'ls tracta a temps.