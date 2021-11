Perdre pes és un dels majors objectius en tres moments de l'any: quan comença el curs després de la tornada de les vacances de l'estiu, just abans d'anar-te'n a la platja per l'operació bikini i el mes de gener amb els propòsits d'any nou. Molts són els que en aquests tres moments concrets es calcen les sabatilles i surten a córrer al carrer. El "running" és l'activitat més barata que hi ha: només has de comprar unes bones sabatilles (això és fonamental per l'esquena i la teva bona salut en general) i un parell de samarretes. Però ull, córrer no ho és tot. I és que aquest és el pitjor error que cometen molts dels quals es proposen perdre pes: pensar només en l'exercici aeròbic. Aprimar no és només qüestió de posar-te a córrer. El cos necessita també un altre tipus d'exercicis sobretot a partir d'una certa edat. Per això és important córrer i moure't (ja saps que l'Organització Mundial de la Salut recomana fer uns 15.000 passos cada dia) però també és important enfortir els teus músculs agafant peses. Has de començar a combinar càrdio amb peses alternant, per exemple, els dies que dediques a cada exercici.

I és que segons et vas fent més gran cada vegada necessites menys càrdio i més múscul. No cal centrar-se (o almenys no només) a pedalar i córrer. Això no és dolent, però també són importants els entrenaments d'alta intensitat amb els quals, a més, estalviaràs temps (quelcom que segur que no et sobra tampoc segons vas complint anys i se't van acumulant les obligacions). Quan superes la barrera dels 33 anys perds múscul. És una cosa natural que fa el cos durant l'«envelliment». En perdre múscul guanyes grassa i per això és fonamental que facis peses: per recuperar aquest múscul i que així puguis tonificar el cos. Els nutricionistes asseguren que cal guanyar massa muscular perquè el cos funcioni, perquè puguis continuar cremant calories quan estàs al sofà o quan dorms.

No és necessari anar al gimnàs

Però significa això que hagis d'apuntar-te a un gimnàs obligatòriament? No, ni de bon tros. Pots fer entrenaments a casa sense gastar diners en instal·lacions esportives ni en màquines i et poden servir per anar avançant en el teu objectiu.

L'alimentació, fonamental

Però compte, no necessites només fer esport. Evidentment a l'hora de perdre pes també és crucial el que menges (i el que beus). Recorda que hi ha una sola clau que pot solucionar tots els teus problemes d'alimentació: has de «tornar a allò d'abans», alimentar-te de més menjar real i menys elements ultra processats. Això és el que estan recomanant últimament tots els nutricionistes que han començat un interessant moviment a les xarxes socials per promoure la vida sana i fer que cada vegada més gent se sumi a una alimentació saludable.