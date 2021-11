El Departament de Salut va engegar fa un parell de setmanes la campanya de vacunació contra la grip, orientada a persones de col·lectius més vulnerables, com majors de 60 anys, malalts crònics, dones embarassades i professionals de la salut.

I precisament aquest darrer grup, el dels professionals del sector salut, ha de ser el protagonista al llarg d’aquesta setmana, ja que des d’ahir i fins diumenge, personal de medicina, infermeria, administració i altres treballadors de l’àmbit sanitari estan cridats a participar a la campanya «V de Vacuna’t». En concret, en una marató de vacunació per emfatitzar la importància de vacunar-se contra la grip per protegir-se a si mateix i per evitar la transmissió del virus als pacients a qui s’atén i als companys de feina.

Aquesta iniciativa va sorgir a l’Institut Català de la Salut (ICS) fa quatre anys i actualment s’estén a la resta de proveïdors.