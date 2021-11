Darrerament, a les xarxes socials s'ha començat a parlar d'una nova tendència. Fer esport abans d'esmorzar, o cosa que és el mateix, entrenar en dejú.

Opinions n'hi ha per a tots els gustos. Té tants seguidors com detractors. Però, què diuen els experts?

Quan ens despertem, els nivells de glucogen i insulina són molt baixos en el nostre organisme perquè portem moltes hores sense ingerir aliments; per tant, si comencem a fer un exercici aeròbic (càrdio), el nostre organisme recorrerà a l'energia emmagatzemada en forma de greix, segons expliquen els experts consultats. Un marc que podria semblar idíl·lic, però del qual hem de tenir en compte que passat un temps, el cos començarà a recórrer al múscul per obtenir energia en un procés denominat 'catabolisme muscular'.

Per aquest motiu, l'exercici que realitzem en dejú sempre ha de tenir una intensitat adequada i un període de temps concret per no forçar al fet que el nostre organisme recorri al múscul.

Una situació molt diferent succeeix amb l'exercici anaeròbic. Aquest tipus de pràctica utilitza com a font d'energia el glucogen, al contrari que l'exercici de càrdio. Per aquest motiu, si el realitzem a primera hora del matí després d'haver estat vuit hores sense ingerir aliments no obtindrem cap benefici en la pèrdua de greix, perquè no acabarà amb ella.

Amb tot i això, és bo combinar al llarg del dia aquests dos tipus d'exercici per a obtenir els resultats desitjats.