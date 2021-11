La dieta a l'estil Royalty, que és la que segueix Meghan Markle, dona del Príncep Harry; la del dejuni intermitent, seguida per Ben Affleck o Beyoncé; o la nòrdica, basada en l'alimentació tradicional del nord d'Europa, es troben entre les més completes i sense efecte rebot posades de moda i que seran tendència, segons el rànquing d'Institut Mèdic Europeu de l'Obesitat (IMEO). Rubén Bravo, expert en nutrició i portaveu de l'IMEO, és qui posa l'accent sobre els múltiples efectes secundaris i posterior efecte rebot que comporten les denominades 'dietes miracle', i destaca que els mètodes d'aprimar saludables sempre han de basar-se en evidències científiques, proposant una pèrdua de pes gradual i com a regla general sense sobrepassar els 1,5 quilos per setmana i els 6 al mes.

Aquest rànquing, el sisè que llança l'institut, no només destaca les cinc millors dietes que han cobrat protagonisme a Espanya al llarg de l'últim any, també enumera les pitjors dietes que asseguren continuaran marcant tendències. Entre les cinc millors destaca la dieta amb alta densitat de nutrients. Una dieta rica en aliments d'alta densitat nutritiva és aquella que proporciona proteïnes d'alt valor biològic, grasses càrdio saludables, vitamines, minerals, antioxidants i fibra de qualitat a partir d'aliments saciants i lliures de calories buides. «És un tipus de dieta molt eficaç a la qual sovint recorrem en consulta, perquè permet un desenvolupament més personalitzat», assenyala Andrea Marqués, experta en nutrició, dietètica i gastronomia de l'IMEO. L'inconvenient pot ser l'adaptació inicial a la restricció de sucres i greixos saturats que pot traduir-se en uns certs paràmetres d'ansietat al principi.

La dieta a l'estil Royalty, que «es basa sobretot en el consum de fruites i verdures, proteïnes d'alta qualitat (com el pollastre de corral i peixos com el salmó o la tonyina) i fruits secs i llavors, mentre intenta evitar el consum elevat de gluten», analitza la nutricionista experta en dietètica i gastronomia Andrea Marqués. Un plantejament que consisteix a menjar sa, prioritzant uns certs aliments beneficiosos per la salut, i donant-se petits capritxos de tant en tant. En tercer lloc, es troba la dieta del dejuni intermitent, que a més de Beyoncé i Ben Affleck, segueix Hugh Jackman i Nicole Kidman. Els qui la practiquen inclouen en la seva rutina períodes que comprenen des de diverses hores a fins i tot dies en què s'abstenen d'ingerir aliments sòlids. Aquest tipus de dieta permet perdre entre 1 i 1,5 quilos a la setmana, inclosos dies d'alimentació més festiva o social que seran compensats amb els dies o hores de dejuni. Això sí, «cal mostrar una certa disciplina a l'hora de seguir la dieta i en els dies de dejuni realitzar exercici físic d'intensitat baixa», afegeix Carmen Escalada, nutricionista clínica de l'IMEO. En el documental Homecoming, disponible a Netflix, Beyoncé revela com va baixar de 80 quilos després de donar a llum als seus bessons. Amb el pla "22 Days Nutrition" es revela una completa organització de menjars acompanyats de rutines en el gimnàs. Això sí, sempre amb productes orgànics i vegetarians.