Només amb un aliment que està a la nevera de la majoria de les cases es pot fer un sopar lleuger que, a més, afavoreix la relaxació per a anar-se'n a dormir i descansar millor. Es tracta de l'ou i és un bon aliat per als qui volen aprimar-se. A partir de la sis de la tarda no està recomanat fer menjars massa copiosos perquè el metabolisme comença a alentir-se. És molt comú que a la nit moltes persones devorin a conseqüència de l'estrès o l'ansietat del dia. L'idoni, segons els experts, és fer un sopar lleuger. Un aliment molt indicat per aquests casos és l'ou, a poder ser cuit. És la recomanació del metge Nick Bitz.

«Vaig descobrir que menjar una mica de proteïna a la nit abans de dormir, uns 6 grams, que és l'equivalent d'un ou, fa que el nivell de sucre a la sang es mantingui estable durant la major part de la nit», explica el doctor. Això vol dir que és capaç de regular la glucosa que tenim al cos i l'hormona de l'estrès. Els ous són un bon aliment per perdre pes perquè té una bona proporció de proteïna i greix saludable. A més, són molt saciants. Un estudi realitzat en dones amb sobrepès va demostrar que menjar ous augmentava la sensació de sacietat i feia que les participants mengessin menys durant les següents 36 hores. 100 grams d'un ou bullit conté unes 155 calories, per la qual cosa és un sopar saciant que t'ajudarà en el teu camí a perdre pes. Però compte, no abusis d'això.

Sopar ou

Amb tot, sopar ou és sempre un encert per aprimar-te i descansar. Per acompanyar-ho altres aliments indicats per a la nit són les verdures, els peixos a la planxa o les sopes.