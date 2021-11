La crononutrició és un concepte sorgit el 1986 (tot i que el seu interès va augmentar a partir del 2013) i que ve a demostrar que l'hora en la qual consumim els aliments juga un paper important, influint directament en la nostra salut i també en la pèrdua de pes. Aquesta disciplina, aconsella respectar el ritme natural de l'organisme i menjar quan aquest és més favorable a poder assimilar els aliments. Cal tenir en compte, però, que els horaris espanyols no són molt favorables per a això, atès que mengem i sopem molt tard amb relació als ritmes circadiaris (ritme biològic relacionat amb els moviments de translació i rotació de la terra) del nostre cos.

La crononutrició aconsella fer el menjar principal del migdia abans de les 15 h i el sopar, encara que no marqui horaris preferents, és convenient que es produeixi almenys dues hores abans d'anar a dormir. Adverteix així mateix dels riscos que suposa per exemple sopar massa tard, i és que aquesta pràctica afavoreix la diabetis i l'obesitat, entre altres problemes. Altres recomanacions útils d'aquesta teoria és dormir entre set i vuit hores, dedicar-li a l'esmorzar almenys vint minuts del nostre temps i fer-lo de manera asseguda, no fer esport tampoc durant la nit o a les últimes hores de la tarda, evitar cafè i refrescos i no estar exposats durant el somni a llums que provinguin d'aparells electrònics.