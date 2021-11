Una recerca liderada per la Universitat Autònoma de Barcelona ha identificat un procés cel·lular que permet millorar el tractament de glioblastoma, un tipus de càncer cerebral incurable. Investigadors de l'Institut de Neurociències (INc-UAB) han aconseguit activar una proteïna que ajuda a completar el procés de mort de les cèl·lules canceroses. Fins ara, aquestes cèl·lules tenien un nivell molt baix de DFF40/CAD, fet que alentia la mort del nucli i permetia que es recuperés. Els investigadors, però, han administrat a les cèl·lules tumorals una substància derivada de la planta del cotó, el gossipol, que potencia l'activitat de la proteïna i n'accelera la mort. La recerca permet començar noves línies d'investigació. «Demostrem que compostos com el gossipol poden empènyer les cèl·lules de glioblastoma fins a un punt de no retorn després d'engegar el procés de mort cel·lular sense necessitat de modificar-les genèticament», destaca la Doctora Laura Martínez-Escardó, investigadora del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB i primera autora del treball.

Els investigadors constaten que promoure la mort de les cèl·lules tumorals «podria ser una bona estratègia terapèutica» per tractar un càncer que ara és incurable. «Els nous resultats ens ajuden a comprendre millor la biologia d'aquest tumor tan agressiu i ens poden proporcionar noves eines per al desenvolupament d'estratègies més eficaces», afegeix Martínez-Escardó. La recerca, publicada a la revista 'Cancers', l'ha desenvolupat un equip multidisciplinari d'investigadors bàsics, neuro-oncòlegs, patòlegs i neurocirurgians. Hi ha professionals de la UAB, l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)-Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i l'Institut de Recerca de Biomèdica de Lleida (IRBLleida). La investigació l'ha finançat el Ministeri de Ciència i Innovació, amb el suport de fons FEDER.