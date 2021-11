La falta de metges és un dels principals problemes sanitaris que pateixen alguns països del Mediterrani, segons es va posar de manifest en el Fòrum de Salut celebrat en la Setmana Mediterrània de Líders Econòmics, MedaWeek Barcelona. El representant de Bouygues International Claude Rolland va destacar que la principal dificultat al sud del Mediterrani és la «falta de metges», ja que aquests tenen tendència a anar-se’n a altres llocs si no disposen de les eines adequades per treballar.

Per això, va apostar per seguir formant els equips mèdics del sud del Mediterrani i per continuar amb la cooperació al nord, on cal evitar els errors comesos en alguns països en els últims anys, en els quals hi havia massa hospitals, com França, i tota la sanitat girava al voltant d’aquests grans centres. Rolland va fer referència al «bon exemple» de Catalunya, amb un sistema basat en la salut preventiva, hospitals locals i grans hospitals, la qual cosa permet «millorar l’assistència sanitària» i tractar els pacients el més a prop possible d’on viuen.

El consultor de gestió de salut mundial Enric Mayolas també va apuntar que un dels principals problemes de la riba sud del Mediterrani és que hi ha països on «pràcticament no hi ha personal sanitari». A més, va destacar que la pandèmia ha demostrat que els problemes de salut «no tenen fronteres» i que el sistema actual ha mostrat la seva «ineficiència» per a una resposta adequada.