El director-gerent dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (Ssibe), Xavi Pérez, va rebre la setmana passada de la mà de l’Associació de britànics de l’Estartit una donació de 2.240 euros. Aquesta associació de residents estrangers organitza anualment un torneig de golf i realitza una rifa benèfica entre tots els assistents. Cada any, els diners recaptats els destinen a alguna causa benèfica i aquest any l’han volgut donar al Ssibe.

Els diners recaptats es destinaran a l’adquisició d’un ecògraf per a venopuncions. L’equip ajuda a una correcta visualització i identificació de les venes sobretot en la zona que va del colze a l’aixella, on s’hi solen posar vies endovenoses per a tractaments de llarga durada.