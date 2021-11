Els costos relacionats amb l’obesitat i el sobrepès a Espanya pugen a més de 25.000 milions d’euros i creixeran un 211% fins a l’any 2060, quan equivaldran al 2,4% del PIB espanyol, segons un estudi coordinat per la World Obesity Federation, a la qual pertany la Gasol Foundation. L’estudi, que ha publicat la revista científica BMJ Global Health, ha analitzat les dades de 8 països -Austràlia, Brasil, Índia, Mèxic, Aràbia Saudita, Sud-àfrica, Espanya i Tailàndia-, i conclou que cal prendre mesures urgents per revertir la tendència creixent d’aquesta problemàtica.

Amb els resultats d’aquest estudi, la Gasol Foundation, que té la seu a Sant Boi de Llobregat i és membre de la World Obesity Federation a Espanya, va advertir que aquesta nova evidència científica «ha de ser un estímul per potenciar la implementació de polítiques conjuntes que permetin fer front a les causes de l’obesitat». La fundació Gasol ja va fer aquesta mateixa petició a l’informe de l’estudi Pasos 2019, que va revelar que la prevalença de l’excés de pes infantil era del 34,9% en població de 8 a 16 anys a Espanya.

«Tenim un missatge simple per als governs: la inacció sobre l’obesitat, la manca d’ambició i la descoordinació en les respostes de salut pública estan perjudicant els col·lectius en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, i l’impacte es pot veure a tota la societat», va assenyalar Johanna Ralston, directora executiva de la World Obesity Federation.

Segons la Gasol Foundation, l’estudi s’ha encarregat en resposta «a la contínua inacció sobre les causes fonamentals del sobrepès i l’obesitat», una malaltia crònica, recurrent i progressiva amb què viuen 800 milions de persones i que està augmentant més ràpidament a països d’ingressos baixos i mitjans.

La fundació dels germans Gasol denuncia que les estratègies d’obesitat existents sovint se centren únicament en la persona i no afronten les causes socials, biològiques i de l’entorn que són responsables de l’augment dels nivells d’obesitat, com ara la genètica, la manca d’accés a sistemes alimentaris saludables o el màrqueting agressiu.

En ampliar l’evidència científica sobre l’impacte econòmic nacional, els autors esperen que «s’emprenguin accions que produeixin un canvi real en aquesta tendència» i que «en considerar col·lectivament l’impacte econòmic directe i indirecte a nivell nacional, podem fer que els governs assumeixin més nivell de responsabilitat».

El càlcul dels costos de l’obesitat a cada país s’ha fet considerant tant les despeses directes, com les d’atenció mèdica i les associades amb viatges als centres sanitaris, i els costos indirectes, com ara la mortalitat prematura i l’absentisme laboral. Els resultats apunten que els costos indirectes representen el 65% de l’impacte econòmic total.

L’estudi indica que el 2019 un IMC alt va costar a Espanya 25.136 milions d’euros, és a dir, el 2,1 % del PIB espanyol, fet que suposa una despesa per càpita de 537 euros durant el 2019. Per al 2060, s’espera que els costos globals augmentin a 52.900 milions.