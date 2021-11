L'aplicació i el web de La Meva Salut experimenten aquest dijous "lentitud en l'accés per un major volum d'entrades", segons ha informat el Departament de Salut.

L'error informàtic es produeix just el dia abans que entri en vigor la mesura per la qual el certificat covid serà necessari per accedir als serveis de restauració, gimnasos i residències. Des de fa algunes hores hi ha hagut queixes d'usuaris a través de les xarxes socials lamentant el col·lapse del web i de l'aplicació a través dels quals s'expedeix el certificat que corrobora la pauta completa de la vacunació o proves negatives de la covid-19.

El Departament ha informat que es treballa per donar resposta a totes les sol·licituds d'accés.